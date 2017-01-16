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Исполнитель теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле признал вину
17.01.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации правоохранительных органов, задержанный является террористом "Исламского государства", среди боевиков он известен как Абу Мухаммед Хорасан. Также сообщается, что он родился в 1983 году в Узбекистане, проходил тренировку в Афганистане, знает четыре языка и хорошо подготовлен.
AA/ Abdullah Coskun
В Турции задержанный появился в только в прошлом году, он проживал на съемной квартире в Стамбуле, а незадолго до теракта стал менять адреса.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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