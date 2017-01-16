По информации правоохранительных органов, задержанный является террористом "Исламского государства", среди боевиков он известен как Абу Мухаммед Хорасан. Также сообщается, что он родился в 1983 году в Узбекистане, проходил тренировку в Афганистане, знает четыре языка и хорошо подготовлен.



AA/ Abdullah Coskun Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист арестован

В Турции задержанный появился в только в прошлом году, он проживал на съемной квартире в Стамбуле, а незадолго до теракта стал менять адреса.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января . Вооруженный автоматом мужчина выстрелил в охранявшего клуб полицейского, затем вошел в клуб, где находились около 700 человек, и начал стрельбу. В результате теракта погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".