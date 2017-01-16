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Правительство определило размер надбавок сельхозпроизводителям

17.01.2017 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Правительство определило размер надбавок сельхозпроизводителям

Правительство утвердило размеры надбавок юрлицам в 2017 году за сельхозпродукцию.

Согласно постановлению Совета министров от 13 января 2017 года № 29 "О выплатах на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции", в 2017 году прямые выплаты на единицу реализованной сельскохозяйственной продукции в виде субсидий предоставляются из средств местных бюджетов.

Как сообщила пресс-служба Совмина, надбавки выплачиваются на молоко, крупный рогатый скот, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, тресту льна-долгунца (на эти виды сельхозпродукции надбавки сохранены на уровне 2016 года), гречиху. Так, надбавка за тонну молока базисной жирности (без НДС) составит 27 рублей и более, за тонну крупного рогатого скота - 200 рубле и более, за тонну гречихи - 82 рубля и более. Надбавки по тресте льна-долгунца (за тонну) варьируются в зависимости от номера (№№1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 и выше) и составляют от 73,5 рублей и более.

Выплачиваться надбавки будут юрлицам и их обособленным подразделениям, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10%, исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в 2017 году.

Облисполкомам поручено принять меры по реализации постановления.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования. При этом установленные документом размеры надбавок будут действовать с 1 января 2017 года.

 
 
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Правительство утвердило размеры надбавок юрлицам в 2017 году за сельхозпродукцию.

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