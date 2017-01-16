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На Гуаме футболист забил красивый гол и сразу же сделал предложение девушке

17.01.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
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Эштон Сурбер отличился одним из красивейших признаний в истории не только футбола.


Фото: guampdn.com

В матче, который проходил на острове Гуам, игрок «НАПА Роверс» забил супергол через себя, снял футболку и подбежал к девушке на трибунах, демонстрируя на груди предложение выйти за него замуж.

Сурбер получил желтую карточку за снятие футболки.

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Эштон Сурбер отличился одним из красивейших признаний в истории не только футбола.

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