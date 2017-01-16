|
На Гуаме футболист забил красивый гол и сразу же сделал предложение девушке
Эштон Сурбер отличился одним из красивейших признаний в истории не только футбола.
В матче, который проходил на острове Гуам, игрок «НАПА Роверс» забил супергол через себя, снял футболку и подбежал к девушке на трибунах, демонстрируя на груди предложение выйти за него замуж.
Сурбер получил желтую карточку за снятие футболки.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эштон Сурбер отличился одним из красивейших признаний в истории не только футбола.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии