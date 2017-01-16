МВД прокомментировал создание в Беларуси лагерей для беженцев. Сообщается, что содержаться в них будут нелегальные мигранты, но сирийцев среди них не будет.

Накануне стало известно о том, что в Беларуси появятся первые лагеря для беженцев. Строить их будут за счет средств Европейского союза: как уже сообщала БДГ, на протяжении 2017-2020 годов ЕС выделит на строительство центров 7 миллионов евро. Планируется построить несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый, по лучшим европейским и международным стандартам: в центрах будут отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить прямо в центре психологическую и медицинскую помощь. Реализует проект в Беларуси Международная организация по миграции.

При этом МВД сегодня сообщило, что в белорусских лагерях не будет беженцев, которые располагаются в аналогичных лагерях в странах Европы. В Беларуси будут размещать только иностранцев-нелегальных мигрантов, которые задерживаются непосредственно в нашей стране. Сирийские и другие беженцы из ЕС в Беларусь не попадут. Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией, сообщает МВД Беларуси.

Отметим, что российская сторона в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова сообщила, что так как между странами нет сухопутной границы, лагеря для беженцев вызывают у РФ определенные вопросы, которые будут обсуждаться на совместных с Беларусью переговорах.