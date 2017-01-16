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Лагерь для беженцев в Беларуси: комментарий МВД
МВД прокомментировал создание в Беларуси лагерей для беженцев. Сообщается, что содержаться в них будут нелегальные мигранты, но сирийцев среди них не будет.
Накануне стало известно о том, что в Беларуси появятся первые лагеря для беженцев. Строить их будут за счет средств Европейского союза: как уже
При этом МВД сегодня сообщило, что в белорусских лагерях не будет беженцев, которые располагаются в аналогичных лагерях в странах Европы. В Беларуси будут размещать только иностранцев-нелегальных мигрантов, которые задерживаются непосредственно в нашей стране. Сирийские и другие беженцы из ЕС в Беларусь не попадут. Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией, сообщает МВД Беларуси.
Отметим, что российская сторона в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова сообщила, что так как между странами нет сухопутной границы, лагеря для беженцев вызывают у РФ определенные вопросы, которые будут обсуждаться на совместных с Беларусью переговорах.
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МВД прокомментировал создание в Беларуси лагерей для беженцев. Сообщается, что содержаться в них будут нелегальные мигранты, но сирийцев среди них не будет.
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