Ученые впервые зарегистрировали переход от «обычного» размножения к партеногенезу у зебровой акулы, живущей в неволе. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко об этом сообщает New Scientist .



Зебровая акула Леони. Фото: Tourism and Events Queensland / theguardian.com

Акула по имени Леони провела 12 лет с самцом в аквариуме Таунсвилла в Австралии. У пары появилось более десяти детенышей. После акулу перевели в другой аквариум, с 2012 года она не имела контактов с самцами.

Однако в начале 2016 года Леони отложила 41 яйцо, а из трех яиц вылупились здоровые детеныши. Кристин Даджен из Университета Квинсленда в Брисбене попыталась найти объяснение этому случаю.

Первым предположением было, что Леони удалось сохранить семя самца. Однако генетическое тестирование показало, что детеныши являются носителями ДНК только своей матери. Это стало свидетельством того, что Леони произвела потомство с помощью «девственного размножения» — партеногенеза.

Для акул такое размножение возможно только после развития клетки под названием полярное тельце, которая содержит генетический материал матери. Полярное тельце оплодотворяет яйцеклетку, заменяя собой сперматозоид.

Случаи перехода от полового размножения к партеногенезу встречаются у некоторых видов животных — к примеру, у акул, индеек и комодских варанов. Однако обычно переход случается у самок, которые никогда не имели контактов с самцами. Случай Леони крайне редок, ранее было зафиксировано всего два похожий случая — у пятнистого орляка и удава.

Подобный инбридинг — крайняя мера, поскольку он уменьшает генетическое разнообразие вида и его способность приспосабливаться. Ученые полагают, что для акул это временный механизм, который активируется лишь в крайних случаях.