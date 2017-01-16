Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на Африканском континенте, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на переговорах в расширенном составе с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

По словам Лукашенко, цель нынешнего визита в Судан — закрепление достигнутых результатов и определение новых перспективных направлений совместной деятельности. В ходе переговоров белорусский президент также отметил, что Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана.

"У нас уже имеются надежные партнеры для экспорта сельскохозяйственной и грузовой техники. Найдены точки соприкосновения в аграрной и оборонной сферах. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. Наша задача — закрепить высокий уровень политического доверия экономическими результатами. Как вы правильно сказали, пора нам под политическое сотрудничество подводить экономическую базу", — сказал глава государства.

Сотрудничество в промышленности и АПК

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона рассмотрит любые варианты участия в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. В частности, есть возможность поставлять карьерные самосвалы, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, различные модификации тракторов, грузовиков и автобусов, технологическое промышленное оборудование, электротехническую и оптико-электронную продукцию. При этом предлагаются различные варианты экспортного кредитования.

"Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке тракторов. Однако он будет конкурентным по отношению к схеме простого импорта только при поддержке руководства Судана", — отметил президент.

Лукашенко также заявил, что Беларусь обладает решениями и технологиями, которые могут повысить продовольственную безопасность Судана, укрепить потенциал этой страны в растениеводстве, животноводстве, ирригации и молочно-товарном производстве.Кроме того, он предложил Судану развивать совместные проекты в науке, медицине и фармацевтике.

Геологоразведка и нефтедобыча

Президент также считает перспективным возможное взаимодействие в сферах геологоразведки и эффективного использования природных ресурсов.

"Здесь речь идет не только о добыче нефти и газа, но и о достаточно новых и актуальных для Африки направлениях. Таких как бурение артезианских скважин и использование новейших технологий очистки воды", — отметил Лукашенко.

Беларусь и Судан обсуждают возможность участия белорусских предприятий в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений Судана, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала Беларусь-1.

"Есть тема для разговора по доразведке и добыче нефти и газа, участия во всех этих процессах", — уточнил вице-премьер. По его словам, обсуждаются также возможности поставки в Судан оборудования белорусского производства для этих целей.

Выработать дорожную карту сотрудничества

Белорусский президент также заявил, что министры двух стран, вырабатывая дорожную карту сотрудничества, план мероприятий, внесут каждый не менее 3-5 конкретных предложений, по которым в ближайшее время будут заключены контракты.

По итогам визита Лукашенко в Судан уже подписаны контракты на более чем 40 миллионов долларов, отметил в эфире телеканала Беларусь-1 посол республики в Египте и Судане Сергей Рачков.

"Надеюсь, эта сумма будет удвоена, а, может быть, даже и утроена буквально в течение года", — сказал он.

Договор о сотрудничестве

По завершении официальных переговоров Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Подписи под документом поставили лидеры двух стран Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Главы государств также подписали совместное заявление. Оба лидера подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему развитию и углублению дружественных связей между двумя странами в разных сферах.

В нем они отметили конструктивный характер развития двусторонних отношений и подтверждена необходимость их углубления. Основой для этого будет служить подписанный договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Выражена также заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений между отраслевыми министерствами, в активизации прямых контактов на уровне среднего и малого бизнеса, создании совместных предприятий в области промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, продовольствия и фармацевтики.

Александр Лукашенко поблагодарил Омара Хасана Ахмеда аль-Башира за оказанный радушный прием и пригласил президента Судана посетить Беларусь. Приглашение было с благодарностью принято.

Кроме того, в присутствии президентов подписано межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.Заключен меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции Беларуси и Судана о взаимном сотрудничестве. Еще один меморандум подписан между Министерством энергетики Беларуси и Министерством водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Подписана также программа развития сотрудничества в сфере высшего образования между Беларусью и Суданом на 2017-2020 годы.