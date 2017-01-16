Вор из Орши хранил угнанный джип Toyota Land Cruiser в гараже ничего не подозревающего соседа, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД администрации Фрунзенского района столицы был задержан житель города Орша, который в Минске похитил Toyota Land Cruiser, принадлежащий одному из крупных банков республики. За данным автомобилем был закреплен водитель, которому руководство банка разрешило парковать внедорожник во дворе своего дома. Мужчина оставил машину возле подъезда, а утром не обнаружил ее на месте и сообщил об этом в милицию», — пояснила Наталья Оскирко.

Иномарку похитил 58-летний житель Орши. Мужчина намеревался ее продать в России. Машина была обнаружена в гараже соседа злоумышленника в Орше, на ней были установлены российские регистрационные знаки. После проверки госномеров выяснилось, что они принадлежали аналогичному автомобилю в России, который уже давно снят с учета.

Сосед не знал, что иномарка находится в розыске.

Машина оценена в Br67 тыс. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (Кража), что предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.