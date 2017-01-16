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В Беларуси определены заказчики по удовлетворению государственных нужд
17.01.2017 14:52 — Разное | Ежедневник
Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских государственных нужд на 2017 год.
Согласно
Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2017 году и закупаемую для государственных нужд. Кроме того, Минсельхозпроду необходимо совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд собственных средств организаций-заготовителей, а также кредитов банков, включая льготные кредиты, в соответствии с законодательством.
Облисполкомам рекомендовано совместно с Минсельхозпродом обеспечить финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд заготовителями, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, в том числе путем применения неденежных форм расчетов в соответствии с законодательством, а также принять безусловные меры по поставке сельскохозяйственной продукции урожая 2017 года в счет выданных заготовителями авансов на эти цели.
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Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских...
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