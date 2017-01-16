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В Беларуси определены заказчики по удовлетворению государственных нужд

17.01.2017 14:52 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси определены заказчики по удовлетворению государственных нужд

Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских государственных нужд на 2017 год.

Согласно постановлению Совета министров от 13 января 2017 года № 28, в перечень республиканских государственных нужд включены поставки (закупки) сельскохозяйственной продукции и сырья, лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги, картона и отходов стекла. Государственными заказчиками по поставкам сельскохозяйственной продукции и сырья будут Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Минский горисполком (для нужд Минска), концерн "Белгоспищепром", Министерство внутренних дел, концерн "Беллегпром", сообщила пресс-служба правительства.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2017 году и закупаемую для государственных нужд. Кроме того, Минсельхозпроду необходимо совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд собственных средств организаций-заготовителей, а также кредитов банков, включая льготные кредиты, в соответствии с законодательством.

Облисполкомам рекомендовано совместно с Минсельхозпродом обеспечить финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд заготовителями, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, в том числе путем применения неденежных форм расчетов в соответствии с законодательством, а также принять безусловные меры по поставке сельскохозяйственной продукции урожая 2017 года в счет выданных заготовителями авансов на эти цели.

 
Теги: Минск
 
 
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