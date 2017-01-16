МИНСК, 17 янв — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов "Ты — супер!" поддержит юных участников проекта в Беларуси Дарью Чернову и Анастасию Кравченю, которые были выбраны в ходе предварительных кастингов телеканала НТВ.

Проект НТВ "Ты — супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. На протяжении всего шоу талантов Sputnik на своих ресурсах даст возможность читателям в стране и за ее пределами следить за успехами и победами конкурсантов в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу. В официальных аккаунтах агентства в социальных сетях все желающие смогут отдать свой голос за понравившегося участника шоу.



© Фото: предоставлено НТВ Sputnik стал международным партнером шоу талантов на НТВ

Участники шоу от Беларуси в ближайшее время в сопровождении официальных представителей — педагогов, опекунов и членов приемной семьи — отправляются в Москву. По словам продюсеров проекта, для большинства участников это станет первым в жизни путешествием за пределы своего города. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер; также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.

Конкурс "Ты — супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Музыкальные таланты на пространстве СНГ и Балтии будут представлены детьми из 9 стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Премьера детского вокального конкурса "Ты — супер!" состоится на телеканале НТВ 18 февраля.

Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсе Sputnik Беларусь.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ.

Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.