В городах больше всего не хватает врачей, медсестер и швей, зато в избытке юристы и экономисты. На селе активно ищут ветврачей, доярок и зоотехников. Минтруда и соцзащиты проанализировало спрос и предложение по самым востребованным профессиям на рынке труда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

Каждая безработная медсестра может выбирать место из 50 вакансий!

Самыми дефицитными специалистами в городах по-прежнему считаются медики. На начало декабря для медсестер в банке вакансий значилось 2090 предложений. При этом было всего 42 соискателя. Получается, что на одного специалиста приходилось почти 50 вакансий.

Сегодня в общереспубликанском банке вакансий значится почти 2,4 тысячи предложений для медсестер (как в городах, так и в сельской местности). Около половины из них — вакансии с «получкой» до 320 рублей. Именно этим и объясняется отсутствие интереса к вакансиям.



Скрин с республиканского банка вакансий

Самую «денежную» работу предлагают медсестре-анестезисту в столичной 4-ой городской клинической больнице — от 900 рублей в месяц. Зарплату от 700 рублей готовы платить в трех поликлиниках и еще одной больнице, все они тоже находятся в Минске.

В городах также не хватает врачей-специалистов — 1857 рабочих мест было на начало декабря, а соискателей — всего 26. На одного безработного было 71 предложений.

Больше всего готовы платить врачу-анестезиологу в 4-ой городской клинической больнице в Минске — 1100 рублей в месяц. В могилевскую областную детскую больницу, к примеру, нужен врач-специалист по ультразвуковой диагностики на 700 рублей в месяц.

Из медиков также востребованы фельдшеры-лаборанты (на 341 вакансию претендовало всего две специалиста) и акушерки (97 мест против двух соискателей). Для рентгенолаборантов в начале декабря значилось 90 вакансий, при этом не было ни одного соискателя на эту позицию.

Напомним, в ноябре средняя зарплата в здравоохранении составила 575,7 рубля: средний медперсонал получал 573,6 рубля, а врачи — 912 рублей.

Неохотно в городах идут работать швеями. На 1125 вакансий претендовал 201 человек. В дефиците также парикмахеры и сборщики обуви.

В декабре нанимателям требовалось 92 провизора и 72 фармацевта, но на эти позиции не было ни одного соискателя. К примеру, «Фармация» сейчас провизора-рецептара в центральную районную аптеку в Чаусы на 700 рублей. Такую же «получку» компания «Протекфарм» обещает фармацевту в Пинске.

В строительстве не хватает арматурщиков (340 мест для 22 специалистов) и бетонщиков (571 против 166). А вот каменщикам, малярам, облицовщикам-плиточникам и плотникам сложнее устроиться, количество соискателей превышает число вакансий.

Сложнее найти работу и тем, кто претендует на позицию помощника воспитателя. На одну вакансию в декабре приходилось 3 человека. На рынке труда сейчас в переизбытке также экономисты и юристы. Продавцов тоже больше, чем рабочих мест — 1105 соискателей против 980 вакансий.

Работа в деревне: конкурс на продавца — 2,6 человека на место

В сельской местности на начало декабря больше всего не хватало операторов машинного доения (436 вакансий и 87 соискателей), ветврачей (423 и 6) и зоотехников (358 и 7).

К примеру, для операторов машинного доения в республиканском банке вакансий сегодня размещено чуть больше 550 вакансий. Больше всего готовы платить в СХУ «Бобровичи» Воложинского района — от 790 рублей.



Самые «денежные» предложения для операторов машинного доения в республиканском банке вакансий

Медсестер и врачей в деревнях тоже не хватает, как и в городе. На начало декабря была 121 вакансия для врачей-специалистов (при одном соискателе) и 159 предложений для медсестер (при 6 безработных по этой специальности).

Труднее всего в сельской местности найти работу продавцам. На одну вакансию претендует почти 2,6 соискателя.

Зато в деревне без особых проблем можно найти работу юриста или экономиста — вакансий примерно на треть больше, чем соискателей.