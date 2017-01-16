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В деревнях легче устроиться экономистам и юристам, а в городах - медикам и швеям
В городах больше всего не хватает врачей, медсестер и швей, зато в избытке юристы и экономисты. На селе активно ищут ветврачей, доярок и зоотехников. Минтруда и соцзащиты
Каждая безработная медсестра может выбирать место из 50 вакансий!
Самыми дефицитными специалистами в городах
Сегодня в общереспубликанском банке вакансий
Самую «денежную» работу предлагают медсестре-анестезисту в столичной 4-ой городской клинической больнице — от 900 рублей в месяц. Зарплату от 700 рублей готовы платить в трех поликлиниках и еще одной больнице, все они тоже находятся в Минске.
В городах также не хватает врачей-специалистов — 1857 рабочих мест было на начало декабря, а соискателей — всего 26. На одного безработного было 71 предложений.
Больше всего готовы платить врачу-анестезиологу в 4-ой городской клинической больнице в Минске — 1100 рублей в месяц. В могилевскую областную детскую больницу, к примеру, нужен врач-специалист по ультразвуковой диагностики на 700 рублей в месяц.
Из медиков также востребованы фельдшеры-лаборанты (на 341 вакансию претендовало всего две специалиста) и акушерки (97 мест против двух соискателей). Для рентгенолаборантов в начале декабря значилось 90 вакансий, при этом не было ни одного соискателя на эту позицию.
Неохотно в городах идут работать швеями. На 1125 вакансий претендовал 201 человек. В дефиците также парикмахеры и сборщики обуви.
В декабре нанимателям требовалось 92 провизора и 72 фармацевта, но на эти позиции не было ни одного соискателя. К примеру, «Фармация» сейчас провизора-рецептара в центральную районную аптеку в Чаусы на 700 рублей. Такую же «получку» компания «Протекфарм» обещает фармацевту в Пинске.
В строительстве не хватает арматурщиков (340 мест для 22 специалистов) и бетонщиков (571 против 166). А вот каменщикам, малярам, облицовщикам-плиточникам и плотникам сложнее устроиться, количество соискателей превышает число вакансий.
Сложнее найти работу и тем, кто претендует на позицию помощника воспитателя. На одну вакансию в декабре приходилось 3 человека. На рынке труда сейчас в переизбытке также экономисты и юристы. Продавцов тоже больше, чем рабочих мест — 1105 соискателей против 980 вакансий.
Работа в деревне: конкурс на продавца — 2,6 человека на место
В сельской местности на начало декабря больше всего не хватало операторов машинного доения (436 вакансий и 87 соискателей), ветврачей (423 и 6) и зоотехников (358 и 7).
К примеру, для операторов машинного доения в республиканском банке вакансий сегодня размещено чуть больше 550 вакансий. Больше всего готовы платить в СХУ «Бобровичи» Воложинского района — от 790 рублей.
Медсестер и врачей в деревнях тоже не хватает, как и в городе. На начало декабря была 121 вакансия для врачей-специалистов (при одном соискателе) и 159 предложений для медсестер (при 6 безработных по этой специальности).
Труднее всего в сельской местности найти работу продавцам. На одну вакансию претендует почти 2,6 соискателя.
Зато в деревне без особых проблем можно найти работу юриста или экономиста — вакансий примерно на треть больше, чем соискателей.
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Минтруда проанализировало спрос и предложение по самым востребованным профессиям на рынке труда.
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