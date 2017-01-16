Минским коммунальщикам дано двое суток на уборку снега — это требование Андрея Шорца . AUTO.TUT.BY отправился на снегоуборочной машине по улицам города и заглянул в столичные дворы: посмотреть, как продвигается уборка.





Уборка улиц: «Машины ставят так, что проехать мы не можем»

— Проспект Независимости, проспект Победителей, проезд к резиденции «Дрозды», улицы Кальварийская и Притыцкого, а еще возле администрации президента на улице Карла Маркса, — перечисляет территорию своей ответственности Виталий Талейко, водитель-бригадир снегоуборочного МАЗа объединения «Горремавтодор». — В начале «снежной» смены я распределяю 28 снегоуборщиков по этим улицам. Как правило, это три колонны по 8 машин. Еще несколько машин остается, их отправляем туда, где есть необходимость.





Виталий работает на снегоуборщике 15 лет — пошел по стопам отца и дяди, которые убирают снег в столице уже 39 лет.

— Большинство людей не понимают нашей работы, поэтому много недовольных автомобилистов и пешеходов. Водители так и стараются нас обогнать и подрезать. Все же спешат! Бывает, что вклиниваются прямо в колонну снегоуборщиков, даже когда мы едем в сопровождении машин ГАИ. А пешеходы бывают такие: напялят шапку, капюшон, наушники всунут, поэтому не видят и не слышат, что вокруг происходит. Едешь по тротуару и сигналишь: пропусти! А он — ноль внимания. Замечают нас, только когда близко подъедем. Подпрыгивают от неожиданности и злятся, могут жесты всякие показывать и у виска покрутить. Кричат: «Чего ты тут гудишь? Чего ты сыплешь?!» Ай, всегда мы плохие: когда не убираешь и когда убираешь тоже.





Мужчина считает, что обижают их напрасно: во время снегопада бригады работают круглосуточно, сменами по 12 часов.

— Бывает, выходишь из машины после работы — вся спина мокрая. Хорошо, если поесть успеешь в кабине. Я раньше, когда плохие отзывы слышал о нас, пытался что-то людям доказать, аж слюна брызгала. А сейчас остыл, просто делаю свое дело. А люди сами мешают нам снег убирать — машины ставят так, что проехать мы не можем.

Одно из проблемных мест в центре — улица Карла Маркса. На снегоуборщике мы проехали от здания администрации президента до пересечения с улицей Ленина. Двигаться тут можно, а вот вычистить снег у обочин не получится — везде стоят машины.





Дальше проезжая часть улицы еще уже, ехать туда водитель не рискнул.

— Смотрите, с двух сторон припаркованы машины. Ширина для проезда здесь — чуть больше двух метров. Легковушка пройдет, а МАЗ — нет.

В таких случаях водители снегоуборщиков сообщают мастеру, что что-то мешает уборке. Если это конкретный автомобиль, то его номер водители записывают и передают начальству, а они в свою очередь — в ГАИ.

— В такие места обычно отправляют убирать снег трактором или вручную. Хотя, конечно, между машинами трактор все равно не уберет.





Виталий говорит, что многие автомобилисты не желают убирать свои машины с проезжей части, даже если ГАИ заранее предупредила о предстоящей уборке. Игнорируют и дорожные знаки.

— Некоторые водители при парковке машины заезжают «носом» на тротуар. Бывает, чистишь тротуар и упираешься в торчащую машину: все, стоп. Водители снегоуборщиков в этом случае сдают задним ходом. Страшно на узком тротуаре так ехать, а что делать?





На центральных проспектах столицы, улицах Притыцкого и Кальварийской сейчас «лето» — так коммунальщики называют вычищенную до асфальта проезжую часть. Здесь проблем с уборкой снега нет: парковать машины у обочин запрещено и снегоуборщикам ничто не мешает.





— Трудности вызывают стоянки, прилегающие к проспекту, как, например, возле Дворца спорта. Убирать там лучше всего ночью, когда машин почти нет. А вот в «карманах» на Притыцкого автомобили стоят постоянно — рядом жилые дома, и автовладельцы оставляют свои машины надолго. Некоторые авто зимой не используются и стоят, как огромные сугробы. Почистить проезд практически невозможно.

На въезде в такой «карман» Виталий остановился, но ехать туда не решился.

— ​В поворот здесь я не войду — одно колесо заскочит на бордюр. Проезжая по дороге, можно зацепить выглядывающую из ряда машину. Потом буду виноват, даже если какая-то машина стоит с нарушением. Такие случаи уже были.





— Мало водителей обращает внимание на то, что снегоуборщики не могут почистить снег возле припаркованного авто из-за больших габаритов. На стоянках редко встречаешь убранные места, — сожалеет мужчина. — Этот указ Мингорисполкома, обязавший автовладельцев убирать возле своих машин, очень правильный. Я, например, в субботу, когда был снегопад, вышел с сыном к своей машине, чтобы почистить возле нее. Я с большой лопатой, сын — с маленькой. К сожалению, большинство машин в нашем дворе так и остались стоять в снегу. А еще обидно бывает, что почистишь место и отъедешь на полчасика в магазин, приезжаешь, а там уже стоит чья-то машина. Если бы все убирали возле своих машин, то друг на друга бы не обижались.





Уборка во дворах: «Процесс этот — нескончаемый»

AUTO.TUT.BY также заехал на придомовую территорию на проспекте Газеты «Звезда». Здесь большую стоянку возле дома № 35 и двор убирала бригада дворников и трактор, руководила процессом мастер ЖЭС № 73.

— Посмотрите, что творится: стоянка огромная. Машины, на которых не ездят, стоят под снегом. А другие заезжают прямо на собранные груды снега и уходят, — возмущается мастер Антонина Викентьевна.





Прежде чем приступать к очистке двора от снега, сотрудники ЖЭС находили под стеклами автомобилей номера телефонов, звонили владельцам и просили отогнать машину.

— Слава Богу, машины отгоняли, иначе нам пришлось бы трудно. Но чтобы проявить инициативу и самому убрать возле своей машины — нет, такого не было. Вообще, конечно, бывает, что кто-то просит лопату у дворников, но это очень редко и не в этот раз.

Под стеклами синего VW записки с номером мобильного телефона не оказалось, поэтому дворникам пришлось очищать асфальт вокруг автомобиля.





Дворы многоэтажек огромные, поэтому дворникам, половина из которых — женщины, вручную с уборкой справиться очень тяжело.

— Нам еще повезло, направили в наш ЖЭС трех «химиков» (люди, которым по решению суда назначили наказание в виде исправительных работ без лишения свободы. — Прим. AUTO.TUT.BY). Хлопцы молодые, сильные, убирают отлично, даже отпускать не хочется.

Для уборки снега ЖРЭО Московского района выделил ЖЭС на несколько дней трактор.

— Эй, не прижимайся близко к машинам! Осторожно, снегом не завали! — кричит мастер трактористу.

На памяти Антонины Викентьевны случай, который произошел пару лет назад в Минске. Тогда трактор убирал снег и одна стоящая машина ему очень мешала. Не долго думая, тракторист взял да и высыпал на это авто полный отвал снега.

— Ох и скандал тогда был. Владелец той машины в суд подал. Теперь я трактористов предупреждаю, чтобы не подъезжали к машинам близко, мало ли что. И вообще, эмоции надо держать при себе.

Проезжая по двору, тракторист отвалом сгребал снег в сторону припаркованных машин, получался снежный вал высотой около 15 сантиметров.

— Если кто-то из припаркованных машин будет выезжать, то, конечно, этот вал разрушит и выбросит колесами снег на дорогу, — рассказывает мастер. — Так что завтра дворник опять будет убирать дорогу. Процесс этот — нескончаемый.