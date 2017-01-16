Подробности проведенной операции ведущему радио Sputnik Беларусь Шарапову рассказал заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Юрий Кардымон.



Владимир Смирнов Госконтроль рассказал подробности про "Боярышник"

По информации собеседника Sputnik, незаконную предпринимательскую деятельность по реализации спиртосодержащей жидкости (низкозамерзающего стеклоомывателя, который не соответствует требованиям законодательства Беларуси в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) российского производства организовали жители Витебской области.

"14 января в Витебской области был остановлен большегруз, двигавшийся в направлении Полоцка и перевозивший 5 600 канистр общим объемом 28 тысяч литров. По заключению экспертов, содержание в жидкости опасного для жизни метанола более чем в 500 раз превышало допустимые нормы", — уточнил Юрий Кардымон.

Управлением Следственного комитета по Витебской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны три человека, в ходе обысков изъяты бухгалтерские документы. В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное расследование.

Установлено, что спиртосодержащая жидкость в партии содержала опасные для здоровья человека вещества: такой же метанол, как в иркутском "Боярышнике".



© Sputnik Игорь Зарембо Настойка "Боярышник"

В декабре прошлого года в Иркутске 76 человек погибли, отравившись спиртосодержащей жидкостью для ванн "Боярышник", которая содержала ядовитый метиловый спирт и антифриз, используемый для мытья стекол. По фактам массового отравления метанолом, от которого в Иркутске, по данным регионального минздрава, скончались 76 человек, СУ СКР заведено уголовное дело. В рамках расследования о халатности кроме Черемисина подозреваются еще два должностных лица — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Иркутской области Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова. Оба они ранее уже были отстранены от должности по решению суда.

Комментарий заместителя начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Юрия Кардымона о задержании на территории Витебской области крупной партии опасной для жизни спиртосодержащей жидкости слушайте на радио Sputnik Беларусь.