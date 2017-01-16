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Видеомост "Итоги работы Контактной группы в Минске"
17.01.2017 16:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по де-эскалации конфликта.
Первое в наступившем году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в Минске в понедельник, 16 января, без каких-либо значимых результатов, как и большинство встреч в этом формате 2016 года. Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Вопреки ожиданиям контактная группа уже который месяц не может договориться и об обмене пленными по формуле "всех на всех".
Что необходимо предпринять, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки и трехсторонние встречи стали приносить ощутимые результаты обсудят в МПЦ Sputnik
В Минске:
В Киеве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 17 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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В четверг, 19 января, в 13.00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Киев-Минск, посвященный подведению итогов работы Минской Контактной группы...
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