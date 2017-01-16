Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по де-эскалации конфликта.

Первое в наступившем году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в Минске в понедельник, 16 января, без каких-либо значимых результатов, как и большинство встреч в этом формате 2016 года. Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Вопреки ожиданиям контактная группа уже который месяц не может договориться и об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Что необходимо предпринять, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки и трехсторонние встречи стали приносить ощутимые результаты обсудят в МПЦ Sputnik

В Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Киеве:

директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан БОРТНИК;

международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 17 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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