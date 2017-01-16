Приватизационные чеки "Имущество" можно будет обменять на акции белорусских предприятий до 30 июня 2019 года, нового продления сроков их обращения, скорей всего, не будет, заявила на пресс-конференции в МПЦ Sputnik начальник управления учета и распоряжения акциями ГКИ Анна Корниевич.

По данным ГКИ, на 1 января 2017 года в Беларуси чеки "Имущество" можно обменять на акции 91 ОАО. Госкомимуществом с 10 января 2017 года дополнительно было направлено для обмена на именные приватизационные чеки "Имущество" акции 13 ОАО с долей государства.



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"Чековая приватизация идет у нас медленно, но она не бесконечная и будет идти до 30 июня 2019 года. Можно сказать с большой долей вероятности, что этот срок будет последним, нового срока продления не будет", — сказала Корниевич.

Сколько чеков на руках у граждан?

Корниевич напомнила, что чековая приватизация началась в Беларуси в 1994 году, и чеки "Имущество" получили тогда около 5 миллионов граждан. Всего было выдано 428 миллионов именных приватизационных чеков, из них использовано 54%.

Сейчас на счетах (т.е. не обменяны на акции) находится 239 миллионов чеков, что составляет примерно 40% от всех выданных чеков.

Выдача чеков продлевалась в Беларуси примерно пять раз. "Чековая приватизация у нас затянулась, некоторые граждане уже и забыли, что этот процесс идет, в особенности те, кто в то время был молод, и на сегодняшний день мог забыть об этом процессе", — заметила Корниевич.

По ее словам, для того, чтобы обменять чеки на акции предприятий, необходимо с паспортом и сертификатом чеков обратиться в ближайшее отделение Беларусбанка. Если сертификат утерян, это не страшно, поскольку в системе Беларусбанка сохраняются электронные данные.

Корниевич добавила, что в Беларуси нет спроса на приватизационные чеки "Имущество", поскольку, по закону, полученные в ходе сделок купли-продажи чеки нельзя использовать для обмена на акции. Чеки можно передать по наследству или подарить, причем сделать это могут только близкие родственники, круг которых оговорен законом.

Что будет, когда чековая приватизация завершится?

По законодательству, после завершения срока обращения чеков "Имущество" государство гарантирует выплату гражданам, которые их так и не использовали, компенсацию.

Размер компенсации и порядок ее выплат позднее определит правительство.

Корниевич также заметила, что на сегодняшний день номинальная стоимость одного чека "Имущество" составляет 44 копейки.

В среднем, по ее словам, на одного гражданина приходится около 80 чеков, однако с учетом того, что чеки начислялись в свое время с учетом трудового стажа и особых трудовых и общественных заслуг, есть лица, которым было начислено и 160 чеков.

Лучше все-таки обменять чеки на акции

Корниевич считает, что гражданам не следует сразу же ждать от приобретенных в обмен на чеки "Имущество" ценных бумаг высокой доходности. "Стремиться к сиюминутному доходу не нужно. Времена сейчас сложные, предприятия стремятся вкладывать средства в развитие, на дивиденды направляются незначительные суммы", — отметила она.

Однако, по словам представителя ГКИ, через какое-то время обращения акций на рынке они могут существенно вырасти в цене. Поэтому гражданам нужно "не полениться и обменять чеки на акции".

Она также выразила надежду, что ближе к завершению срока обращений чеков "Имущество" активность граждан возрастет. В комитете к этому готовы.

С полной версией пресс-конференции можно ознакомиться на видео из МПЦ Sputnik.