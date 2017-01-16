



Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на Африканском континенте, заявил Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.

"Отрадно, что за прошедшие годы отношения между двумя государствами приобрели новое качество. Судан стал для нас одним из важнейших партнеров на Африканском континенте", - заявил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь планомерно реализует собственную внешнюю политику исходя из национальных интересов, а не указаний мировых центров силы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы выступаем за развитие отношений со всеми государствами в духе взаимного уважения, за невмешательство во внутренние дела и признание многообразия путей развития", - сказал он.

По словам президента, цель нынешнего визита в Судан - закрепление достигнутых результатов и определение новых перспективных направлений совместной деятельности.

В ходе переговоров Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана.

"У нас уже имеются надежные партнеры для экспорта сельскохозяйственной и грузовой техники. Найдены точки соприкосновения в аграрной и оборонной сферах. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. Наша задача - закрепить высокий уровень политического доверия экономическими результатами. Как вы правильно сказали, пора нам под политическое сотрудничество подводить экономическую базу", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона рассмотрит любые варианты участия в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. В частности, есть возможность поставлять карьерные самосвалы, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, различные модификации тракторов, грузовиков и автобусов, технологическое промышленное оборудование, электротехническую и оптико-электронную продукцию. При этом предлагаются различные варианты экспортного кредитования.

"Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке тракторов. Однако он будет конкурентным по отношению к схеме простого импорта только при поддержке руководства Судана", - отметил президент.

Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь обладает решениями и технологиями, которые могут повысить продовольственную безопасность Судана, укрепить потенциал этой страны в растениеводстве, животноводстве, ирригации и молочно-товарном производстве.

"Заслуживает внимания белорусский опыт международного сотрудничества в области подготовки кадров, науки и технологий, медицины и фармацевтики. Формы работы здесь могут быть самыми разнообразными. Вплоть до реализации совместных проектов на суданской земле для укрепления социально-экономического потенциала вашего государства", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что при высоком качестве белорусских научно-технических разработок, услуг и товаров они гораздо доступнее многих аналогов из других стран.

Президент также считает перспективным возможное взаимодействие в сферах геологоразведки и эффективного использования природных ресурсов. "Здесь речь идет не только о добыче нефти и газа, но и о достаточно новых и актуальных для Африки направлениях. Таких как бурение артезианских скважин и использование новейших технологий очистки воды", - отметил Глава государства.

В условиях существенного дисбаланса между экспортом и импортом он предложил предметно проработать вопросы налаживания поставок в Беларусь товаров из Судана.

"Хотя нас и разделяет определенное расстояние, это не станет препятствием для укрепления связей между нашими государствами", - уверен белорусский лидер.

"Мы договорились, что министры двух стран, вырабатывая дорожную карту нашего сотрудничества, план наших мероприятий, внесут каждый не менее 3-5 конкретных предложений, по которым в ближайшее время будут заключены контракты", - заявил президент.

"Нам надо стратегическое сотрудничество заземлить. Потому что все это останется только разговорами, если мы не подкрепим его торгово-экономическими проектами. Должен быть конкретный результат", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По завершении официальных переговоров Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Подписи под документом поставили лидеры двух стран Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

Главы государств также подписали совместное заявление. Оба лидера подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему развитию и углублению дружественных связей между двумя странами в разных сферах.

Отмечен конструктивный характер развития двусторонних отношений и подтверждена необходимость их углубления. Основой для этого будет служить подписанный договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Выражена также заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений между отраслевыми министерствами, в активизации прямых контактов на уровне среднего и малого бизнеса, создании совместных предприятий в области промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, продовольствия и фармацевтики.

Александр Лукашенко поблагодарил Омара Хасана Ахмеда аль-Башира за оказанный радушный прием и пригласил Президента Судана посетить Беларусь. Приглашение было с благодарностью принято.

Кроме того, в присутствии президентов подписано межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Заключен меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции Беларуси и Судана о взаимном сотрудничестве. Еще один меморандум подписан между Министерством энергетики Беларуси и Министерством водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Подписана также программа развития сотрудничества в сфере высшего образования между Беларусью и Суданом на 2017-2020 годы.