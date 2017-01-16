Предстоящее строительство сети центров для нелегальных мигрантов на территории Беларуси за счет Евросоюза ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским .



© Sputnik Григорий Сысоев У Москвы возник вопрос относительно лагерей мигрантов в Беларуси

"Эти переговоры ведутся достаточно давно, как минимум, несколько лет. И здесь инициатором выступает не столько ЕС, сколько белорусская сторона, потому что через нашу территорию, как транзитную, разного рода нелегальные мигранты с территории Российской Федерации пытаются попасть в Европейский союз", — сообщил политический эксперт.

По информации собеседника Sputnik, нередко случалось так, что за одну смену погранслужбы нашей страны задерживали до 50-ти человек. Часто это представители Юго-Восточной Азии и африканских стран, в отношении которых сложно быстро установить их гражданскую принадлежность.

"К моменту, когда приходил ответ на запрос, эти люди содержались на территории нашей страны до 30-ти дней, и все расходы по их содержанию принимала на себя белорусская сторона. В то же время, мы не являлись объектом назначения для этих нелегальных путешественников", — уточнил Шпаковский.

Политолог уточнил, что белорусская сторона неоднократно предлагала европейским партнерам взять на себя часть расходов по содержанию данных лиц.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Центры временного размещения беженцев в Беларуси в вопросах и ответах

"Они не являются беженцами. И центры, которые создаются, не являются лагерями. Это несколько пунктов временного содержания, рассчитанных на 30-50 человек, в которых эти люди, пытавшиеся нарушить государственную границу Беларуси, будут содержаться до момента их экстрадиции на родину", — констатировал собеседник Sputnik.

Беседу с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским о строительстве на белорусской территории сети центров для нелегальных мигрантов слушайте на радио Sputnik Беларусь.