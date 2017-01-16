﻿﻿ Эксперт опроверг создание в Беларуси лагерей для нелегальных мигрантов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперт опроверг создание в Беларуси лагерей для нелегальных мигрантов

17.01.2017 16:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Предстоящее строительство сети центров для нелегальных мигрантов на территории Беларуси за счет Евросоюза ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским.

Эксперт опроверг создание в Беларуси лагерей для нелегальных мигрантов
© Sputnik Григорий Сысоев
У Москвы возник вопрос относительно лагерей мигрантов в Беларуси

"Эти переговоры ведутся достаточно давно, как минимум, несколько лет. И здесь инициатором выступает не столько ЕС, сколько белорусская сторона, потому что через нашу территорию, как транзитную, разного рода нелегальные мигранты с территории Российской Федерации пытаются попасть в Европейский союз", — сообщил политический эксперт.

По информации собеседника Sputnik, нередко случалось так, что за одну смену погранслужбы нашей страны задерживали до 50-ти человек. Часто это представители Юго-Восточной Азии и африканских стран, в отношении которых сложно быстро установить их гражданскую принадлежность.

"К моменту, когда приходил ответ на запрос, эти люди содержались на территории нашей страны до 30-ти дней, и все расходы по их содержанию принимала на себя белорусская сторона. В то же время, мы не являлись объектом назначения для этих нелегальных путешественников", — уточнил Шпаковский.

Политолог уточнил, что белорусская сторона неоднократно предлагала европейским партнерам взять на себя часть расходов по содержанию данных лиц.

Эксперт опроверг создание в Беларуси лагерей для нелегальных мигрантов
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Центры временного размещения беженцев в Беларуси в вопросах и ответах

"Они не являются беженцами. И центры, которые создаются, не являются лагерями. Это несколько пунктов временного содержания, рассчитанных на 30-50 человек, в которых эти люди, пытавшиеся нарушить государственную границу Беларуси, будут содержаться до момента их экстрадиции на родину", — констатировал собеседник Sputnik.

Беседу с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским о строительстве на белорусской территории сети центров для нелегальных мигрантов слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Широкий резонанс в европейской прессе вызвала информация о том, что Евросоюз выделяет 7 миллионов евро на строительство в Беларуси центров для мигрантов из Сирии,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лучший шахматист Беларуси - о победе над Карлсеном, поражении от Азаренко и заработке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика