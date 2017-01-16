Сборная Беларуси определилась с составом, который отправится на чемпионат Европы по биатлону, сообщает « Биатлон Онлайн ».



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

В мужских гонках нашу команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов, Дмитрий Абашев и Александр Дорожко. По всей видимости, этот старт станет решающим отбором перед чемпионатом мира в Хохфильцине, на который точно отправится Владимир Чепелин.

У женщин заявлены лишь Кристина Ильченко и Кристина Мазурина.

Соревнования пройдут с 25 по 29 января в польском городе Душники-Здруй.