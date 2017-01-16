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Стал известен состав сборной Беларуси на чемпионат Европы по биатлону

17.01.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси определилась с составом, который отправится на чемпионат Европы по биатлону, сообщает «Биатлон Онлайн».


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

В мужских гонках нашу команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов, Дмитрий Абашев и Александр Дорожко. По всей видимости, этот старт станет решающим отбором перед чемпионатом мира в Хохфильцине, на который точно отправится Владимир Чепелин.

У женщин заявлены лишь Кристина Ильченко и Кристина Мазурина.

Соревнования пройдут с 25 по 29 января в польском городе Душники-Здруй.

 
 
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Сборная Беларуси определилась с составом, который отправится на чемпионат Европы по биатлону, сообщает "Биатлон Онлайн".

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