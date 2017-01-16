Между футбольными клубами БАТЭ (Борисов) и «Шахтер» (Солигорск) подписан трансферный контракт, в соответствии с которым полузащитник Эдгар Олехнович становится полноправным игроком солигорского клуба, сообщает пресс-служба борисовчан.



Фото: ФК БАТЭ

Эдгар Олехнович перешел в стан БАТЭ в конце 2009-го из брестского «Динамо» и за последующие семь сезонов провел за борисовскую команду 199 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач (чемпионат Беларуси — 130/7+6, Кубок — 19/2+4, Суперкубок — 4/0+1, Лига чемпионов — 34/1+4, Лига Европы — 12/2+0).

В рядах «желто-синих» Эдгар завоевал шесть золотых медалей элитного дивизиона, дважды поднимал над головой Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. Многим болельщикам памятны красивые и важные еврокубковые голы этого футболиста в ворота португальского «Маритиму», голландского АЗ и французского «Лилля».

Правда, в последние пару сезонов футболист стал реже попадать в основной состав. Недовольство игроком выражал в прессе и руководитель БАТЭ Анатолий Капский, поэтому уход Олехновича из борисовской команды был ожидаемым.

12 января контракт с «Шахтером» подписал еще один бывший игрок БАТЭ полузащитник Илья Алексиевич, который ушел из БАТЭ в 2016 году, после чего перебрался в греческий «Панетоликос».