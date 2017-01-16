По итогам переговоров со своим суданским коллегой Омаром аль-Баширом Александр Лукашенко заявил о планах по созданию дорожной карты развития сотрудничества Беларуси и Судана с акцентом на практические результаты.

Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. Кроме того, планируется участие наших специалистов в разведке и добыче суданских нефти и газа.

"Мы будем обязательными людьми по исполнению договоренностей, которых мы здесь достигнем. Мы не просто будем создавать совместные предприятия, поставлять сюда нашу технику и прочие товары. Мы должны научить это делать суданцев — глубоко разбираться в этой технике. Специалистов мы научим в Беларуси", — сообщил Александр Лукашенко, которого цитирует телеканал "Беларусь 1" .



© Фото: ГПО "Белэнерго" Представители ГПО «Белэнерго» принимают участие в Белорусско-Суданском бизнес-форуме

По итогам 2015 года товарооборот Беларуси и Судана составил 41 миллион долларов. В ходе первого официального визита президента Беларуси в Судан подписан пакет двусторонних документов и контрактов на сумму, превышающую годовой товарооборот.

Комментарий Александра Лукашенко по итогам переговоров с президентом Судана Омаром аль-Баширом слушайте на радио Sputnik Беларусь.