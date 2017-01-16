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МАЗы ходят, а к "Радзімічам" есть вопросы. Как брестский автобусный парк справляется с холодами

17.01.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
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При выпуске 117 машин Брестского автобусного парка на городские маршруты города, 3 не вышли, пишет «Брестская газета».


Фото: Брестская газета

По словам руководства автобусного парка, с машинами этой марки, которых на предприятии достаточно много, действительно есть проблемы. Среди конструктивных особенностей «Радзіміча» — очень тонкие топливопроводы. При низкой температуре эти автобусы капризничают.

«МАЗы ходят все. По „Радзімічам“ сегодня минус три машины. Это плохо, конечно, но я вспоминаю 2013 год, когда я принял должность, считалось нормальным, считалось даже очень хорошо, когда было минус 8, минус 9 машин. Когда было минус 18 машин, уже начинали звонить, что там у нас случилось. Это не показатель, мы, конечно, тут не снимаем с себя ответственности, меры принимаются», — рассказал корреспонденту «БГ» директор автобусного парка Павел Забавский.

По словам директора, в связи с сильными морозами, нагрузка в автопарке значительно увеличилась, особенно психологическая. Водителям приходится выходить на работу гораздо раньше, чтобы к моменту выхода автобуса на линию он успел прогреться. Правда, с отоплением салона есть нюансы. Когда двери постоянно открываются, удержать внутри автобуса накопленное тепло невозможно. Если же включать отопители на полную мощность, то в этих температурных условиях остывает двигатель.

— Тут уже надо выбирать, что хуже: или съезжать с линии или ехать в таком, «холодном», варианте, — отметил директор и добавил, что зимнее топливо рассчитано −26…−28 °С.

 
 
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Среди конструктивных особенностей "Радзіміча" - очень тоненькие топливопроводы. При низкой температуре эти автобусики начинают капризничать.

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