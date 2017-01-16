Управление Следственного комитета по Минской области расследовало дело в отношении супругов, организовавших порностудию, где девушки работали через Skype. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».



Фото: arci.com.mx

Фигуранткой уголовного дела стала россиянка 1989 года рождения, имеющая вид на жительство в Беларуси. В 2014 году она вместе с мужем «организовала распространение и рекламирование порнографических материалов» в интернете.

Россиянка нанимала девушек, которые за деньги выполняли «любые просьбы по удовлетворению сексуальных потребностей пользователей интернета в режиме онлайн». «Студия» находилась на съемной квартире в Минске, там работали как минимум 14 девушек.

Муж занимался техническим обслуживанием виртуального общения пользователей. Деньги от клиентов перечислялись супругам на оформленные на подставных лиц платежные карты иностранных банков.

Действия супругов были квалифицированы по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (изготовление, распространение и рекламирование порнографических материалов и изображений группой лиц по предварительному сговору с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). Суд вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.