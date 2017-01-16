Сегодня утром на улице Основателей в Минске произошло страшное ДТП. 33-летняя женщина вместе с тремя детьми попала в аварию — машина вылетела в кювет, водителя и ее 4-летнего сына зажало в автомобиле, двух старших детей из покореженного авто вытащили очевидцы. Женщина от полученных травм скончалась на месте, детей отвезли в больницу.



Фото: МГУ МЧС

Авария произошла рано утром — около 07.00. В какой-то момент, как утверждают очевидцы, погибшая водитель начала объезжать выскочившего на дорогу кота — машину занесло в кювет. Автомобиль врезался в дерево.

Чуть позже в редакцию AUTO.TUT.BY позвонил читатель — мужчина был на месте аварии и видел сам момент ДТП. Он не согласен с тем, что девушка ехала со слишком высокой скоростью, как пишут в комментариях читатели.

— Я ехал практически сразу за этой девушкой. Скорость у нее была не очень большая: километров 50−60 максимум. Там быстро и не поедешь, потому что очень скользко. Я сам притормаживал, но у меня катилась машина — и это на хорошей зимней резине. Там у обочины есть колея, она была под снегом, если в нее попадешь, водитель практически не может остановится. Лишь спустя некоторое время дорогу начали обрабатывать и посыпать.

AUTO.TUT.BY связался с родственниками погибшей девушки. 33-летняя Елена работала воспитателем в детском саду в Уручье, а проживала с семьей в Колодищах. В сад и школу ежедневно ездили одним и тем же маршрутом. Утром 17 декабря она как раз ехала на работу — с собой везла детей, самый младший из них — четырехлетний Марк был в ее группе.

— Стаж у Алены был больше семи лет. Она права получила еще до замужества. Либо она за рулем, либо сын — муж Алены. Только на этой машине — Opel Meriva (машина оформлена на свекра — прим. ТUT.BY) Алена с лета ездила — за это время она привыкла к автомобилю, изучила и маршрут, чувствовала себя уверенно за рулем. Да и дорога там ровная, нет крутых поворотов, — рассказал свекор погибшей девушки Сергей.

Сергей поехал на место ДТП сразу же, как ему сообщили об аварии. Видел, как из покореженной машины доставали погибшую девушку и ее пострадавшего сына.

— Мне позвонили примерно в 7.20 утра — авария произошла где-то в 7.00. Позвонила мама Алены, сказала, что Алена попала в аварию. Я тут же выехал на место ДТП, а там… Алену доставали из машины, Марка тоже спасатели вырезали из машины, не смогли просто так достать. Думаю, авария произошла из-за того, что дорога была очень скользкой и ничем не обработанной. От места, где она сбила кота, она еще метров 200 пролетела. По моим ощущениям, дорогу начали обрабатывать лишь спустя час, может, чуть раньше.

Сергей говорит, что они не думали, что будут делать дальше и будут ли разбираться в причинах трагедии.

— Марк еще в больнице останется, у него закрытая черепно-мозговая травма. Ян и Алиция тоже пока под наблюдением врачей еще, с ними сейчас бабушка.

В ГАИ Минского района AUTO.TUT.BY прокомментировали, что дорога на участке, где произошла трагедия, была обработана.