Московский футбольный клуб «Динамо» хочет расстаться с полузащитником сборной Беларуси Станиславом Драгуном в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Фото: regionsamara.ru

Ранее Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», которое является основным акционером футбольного клуба, объявило, что готово расторгнуть контракты с игроками команды, в том числе дорогостоящими, в связи с непростой финансовой ситуацией.

«Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать со второй командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят», — сообщил источник.

Драгун перешел в «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2016 года, когда командой руководил Андрей Кобелев. С тех пор 28-летний центральный полузащитник принял участие в 23 матчах команды, которая по итогам сезона-2015/16 впервые в своей истории утратила прописку в элитном дивизионе чемпионата страны.

На зимний перерыв московское "Динамо" ушло лидером ФНЛ (второго по рангу дивизиона чемпионата России). После 24 матчей в активе "бело-голубых" 54 очка, на счету ближайшего преследователя "Тосно" - 49 баллов, у занимающего третье место хабаровского СКА - 41. В премьер-лигу выйдут два лучших клуба, еще две путевки будут разыграны в переходных матчах с командами, занявшими 13-14-е позиции в элитном эшелоне. До финиша чемпионата ФНЛ осталось еще 14 туров.

Станислав Драгун воспитанник ДЮСШ «Трудовые резервы» (Минск). В 2008 году стал игроком минского «Динамо», где, как и в своих предыдущих командах — минском «Локомотиве» и «Гомеле», стал играть в основе. В 2010 году продлил контракт с клубом ещё на 3 года. Станислав является автором 1000-го гола минского «Динамо» в чемпионатах Беларуси

Трижды включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси 2010, 2011, 2012.

17 января 2013 года подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов» сроком на 3 года. Стоимость трансфера составила 1,5 млн евро.

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2011 в Дании. Капитан сборной Беларуси на Олимпийских играх 2012 в Лондоне.

В национальной сборной Беларуси дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Болгарии в Минске (1:0).