



Сотрудники Пограничного управления ФСБ России отказали во въезде на территорию РФ дипломатам из Польши, которые въезжали с территории Беларуси.

Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Они были остановлены на границе России и Беларуси на трассе Минск — Москва в Смоленской области, сообщает БелаПАН .

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — сообщил ТАСС представитель Погрануправления Александр Лазненко.

По его словам, на границе России и Беларуси нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев.

Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Беларусью. Однако всем иностранцам было отказано во въезде.

В Погрануправлении ФСБ отметили, что Россия и Беларусь еще в 1995 году намеревались согласовать режим въезда, выезда и пребывания на территории Союзного государства граждан третьих стран. Однако этот вопрос до сих пор не урегулирован.

Ближайший международный пункт пропуска, где граждане третьих стран могут пересечь границу России и Беларуси, находится в Брянской области — на стыке с границей с Украиной, можно также проехать через КПП «Бурачки» на границе Латвии и России.