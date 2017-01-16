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Собраны заявки на должность ректора ЕГУ

17.01.2017 22:11 — Разное | Ежедневник  
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Собраны заявки на должность ректора ЕГУ

17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.

По итогам Международного конкурса на должность ректора ЕГУ было получено 29 заявок, сообщили "Ежедневнику" в пресс-службе университета.

Отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным Комитетом по отбору.

Международный конкурс на на замещение должности ректора осуществляется от имени ЕГУ консалтинговым агентством «MercuriUrval» под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.

 
 
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17 января официально завершился приём заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.

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