По сведениям « Прессбола », причиной расставания канадского форварда Натана Робинсона с солигорским «Шахтером» стал конфликт с ассистентом главного тренера команды Олегом Антоненко.



Фото: ХК «Шахтер»

О причинах конфликта рассказал корреспондент «ПБ» Артур Жоль.

— Поговаривают, в столице канадца видели нередко, и порой он возвращался в Солигорск ближе к утру, причем тренировки или игры не становились тому преградой. Вроде бы, на это смотрели сквозь пальцы — от дефицитного исполнителя негоже отказываться. Пускай знакомится — лишь бы на льду не филонил.

Но, по нашим сведениям, как раз на льду, во время тренировки, и случился конфликт, который привел к суровым последствиям. Претензия ассистента Цыплакова Олега Антоненко после одного из упражнений была воспринята легионером слишком болезненно: дескать, не учите жить — я поиграл в НХЛ. Антоненко тоже много где поиграл, пусть и не в НХЛ. Слово за слово — коса нашла на камень. И хоккейная коробка полыхнула повышенными тонами да ненормативной лексикой.

Строптивого форварда отправили остыть, а позже предложили извиниться перед командой и лично перед тренером. Но Робинсон счел такое предложение непристойным и, не сумев победить гордость, принялся паковать чемоданы, — написал журналист «Прессбола».

35-летний канадец Натан Робинсон был первым темнокожим хоккеистом в истории белорусской экстралиги.

«К сожалению, его интересы пошли вразрез с интересами команды. И поэтому мы приняли решение расстаться с Робинсоном», — так прокомментировал уход легионера главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков.

Натан Робинсон, примкнувший к солигорской дружине по ходу нынешнего сезона, успел провести за «Шахтер» в чемпионате Беларуси 17 матчей и набрать 14 (5+9) бомбардирских баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+6».

Под руководством Владимира Цыплакова, возглавившего команду в начале декабря 2016-го, солигорский «Шахтер» потерпел 8 поражений в 10 матчах. Примечательно, что в 9 матчах под началом Цыплакова Робинсон набрал 5 (1+4) бомбардирских баллов и был самым результативным игроком команды на этом отрезке. 4 (1+3) очка за аналогичный период набрал Артем Демков, 4 (0+4) — партнер Робинсона по звену Артем Левша.

В прошлом сезоне Натан Робинсон выступал во втором дивизионе чемпионата Чехии за пражскую «Славию». Ранее долго выступал в Германии за «Мангейм», «Айсберен» и «Кельн», в Финляндии — за «Блюз», а также за австрийскую «Виенну Кэпиталс» и британские «Ноттингем» и «Белфаст». Трехкратный чемпион Германии (2007−2009), вице-чемпион Финляндии (2011).

В Северной Америке играл за фарм-клубы «Детройта», «Тампы» и «Бостона». Есть в его насыщенной биографии и 7 матчей в НХЛ (5 — за «Детройт» и 2 — за «Бостон»).