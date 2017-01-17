На третьем этаже торгового центра Dana Mall откроется семизальный кинотеатр Silver Screen. Эту информацию AFISHA.TUT.BY подтвердил директор по маркетингу Silver Screen Егор Малыженков.





От подробных комментариев в сети отказываются, лишь сообщают, что новый кинотеатр будет семизальным. Об этом можно судить и по растяжке в самом торговом центре. Два зала при этом обещают быть с уровнем комфортности «вип» (в них установят кресла-реклайнеры).

Дату запуска в кинотеатре не называют, скорее всего, открытие состоится не раньше осени 2017 года. Руководство Dana Mall поясняло это тем, что большие арендаторы, такие как кинотеатр, имеют эксклюзивные условия, согласно которым могут увеличить сроки выполнения отделочных работ до сентября. Сам ТЦ Dana Mall уже открылся, но пока в нем работает лишь несколько магазинов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, Silver Screen уже работает в двух столичных торговых центрах. Это ARENAcity на проспекте Победителей и Galileo возле железнодорожного вокзала. Первый оснащен шестью экранами, второй — семью.