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В торговом центре Dana Mall откроется третий в Минске кинотеатр Silver Screen
На третьем этаже торгового центра Dana Mall откроется семизальный кинотеатр Silver Screen. Эту информацию AFISHA.TUT.BY подтвердил директор по маркетингу Silver Screen Егор Малыженков.
От подробных комментариев в сети отказываются, лишь сообщают, что новый кинотеатр будет семизальным. Об этом можно судить и по растяжке в самом торговом центре. Два зала при этом обещают быть с уровнем комфортности «вип» (в них установят кресла-реклайнеры).
Дату запуска в кинотеатре не называют, скорее всего, открытие состоится не раньше осени 2017 года. Руководство Dana Mall
Напомним, Silver Screen уже работает в двух столичных торговых центрах. Это ARENAcity на проспекте Победителей и Galileo возле железнодорожного вокзала. Первый оснащен шестью экранами, второй — семью.
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На третьем этаже торгового центра Dana Mall откроется семизальный кинотеатр Silver Screen.
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