Все СМИ наперебой 12 января заговорили о сборе на финансирование госрасходов. Повод — до 20 февраля продлены сроки платежа и уточнены списки плательщиков. И вдруг уже на следующий день, 13 января, в почтовых ящиках некоторых жителей в районе улиц Ангарской и Нестерова в Минске оказались странные почтовые извещения, сообщает « СБ Беларусь сегодня ».

— Как раз в эти дни нам приносят жировки на оплату коммунальных услуг, — вспоминает Нина Курлович из дома 59 по улице Нестерова. — Пошла я забирать извещение и вдруг вижу: в ворохе рекламы там еще одно — почтовое. В нем мой адрес, моя фамилия, инициалы и сообщение: «На ваше имя поступило заказное отправление письменной корреспонденции». В графе от кого написано: налоги. Я обомлела даже. Ни дачи, ни машины, никакого имущества у меня нет. На пенсии. А потому подумала — это, наверное, налог на тунеядство, о котором говорили вчера в новостях и сообщали о каких-то изменениях. Я точно не вникала. Наверное, предположила, решили и с пенсионеров брать.

Возмущенная 78-летняя пенсионерка начала звонить в налоговую инспекцию Заводского района. Стала рассказывать, что никакая не тунеядка, на пенсии, больше 10 лет ухаживает за тяжелобольным мужем, инвалидом 1-й группы.

— В налоговой очень удивились моему звонку, — продолжает Нина Романовна, — сказали, что никаких извещений в мой адрес не высылали. И ничего платить я не должна. Тогда набрала телефонный номер почтового отделения. Хотела попросить, чтобы заказное письмо мне хотя бы принесли. На улице скользко, очень боюсь упасть. Но там проверили по компьютерной базе и ответили: никакой корреспонденции на мое имя вообще не приходило!

В почтовое отделение № 47, как выяснилось, с минувшей пятницы приходят и звонят люди, в основном пенсионеры, получившие подобного рода почтовые извещения с круглым штампом и идентичным текстом.

— Люди взбудоражены, приходят, человек семь звонили, начиная с пятницы. В основном пенсионеры. Жаловались, некоторые разволновались так, что давление поднялось, — недоумевает Ольга Врублевская, оператор почтового отделения. — Не знаю, кто это все распечатывал и разбросал в почтовые ящики. Во всех лже-извещениях написано: налоги. И один номер на все адреса. Сами толком ничего не знаем.

— Четыре человека пришли с этими бумажками за заказным письмом, — дополняет сотрудницу начальник отделения Любовь Шинявская. — Смотрим, в системе слежения указанной корреспонденции нет. Тут же изъяли извещения и доложили руководству… Я с таким чудом вообще впервые столкнулась. Три дня, как приняла отделение. Я в панике, проработала всю жизнь в Брестской области, нигде такого не видела.

Сейчас почтальоны 47-го отделения работают еще и психологами по совместительству. Записывают телефоны всех, кто обращается по поводу липовых извещений. Успокаивают людей, обещают разобраться и перезвонить, чтобы не волновались. 4 образца отправили в центральный аппарат РУП «Белпочта» для проведения служебного расследования.