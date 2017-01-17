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Пунш или сбитень. Бариста минских заведений готовят 9 безалкогольных горячих напитков
Столбик термометр снова начал опускаться, а это значит, без чая не обойтись. Чтобы разнообразить ваш рацион, команда
Пунш с облепихой, грушей и розмарином
Бариста кафе «
Теперь о способе приготовления. Сначала в питчер насыпаем ягоды облепихи и слегка их разминаем. Затем добавляем сок лимона, грушевый сироп и сироп из ягод можжевельника. Сверху кладем кусочек груши и немного гвоздики. Теперь заливаем все водой, чтобы немного разбавить сок, и ставим жидкость на маленький огонь. Как только напиток закипит, добавляем веточку розмарина и ждем еще 2−3 минуты. Затем процеживаем напиток через мелкое ситечко и украшаем розмарином и кусочком груши.
Какао с маршмеллоу
Сначала насыпаем в кружку какао, сахар по вкусу, заливаем их небольшим количеством кипятка и интенсивно размешиваем. Должна получиться однородная жидкая масса без комочков. Теперь заливаем ее в кастрюлю, добавляем молоко и, периодически помешивая, варим на небольшом огне. Как только какао закипело, снимаем его с плиты. Для подачи наливаем какао в кружку и сверху выкладываем зефир. В ресторане «
Лимонник с кумкватом и базиликом
Бариста кафе «
Базиликово-имбирный напиток
Бариста ресторана «
Начинаем с апельсинов — режем их пополам. Первую часть делим на дольки и кладем их в заварник, а из второй туда же выдавливаем сок. Затем добавляем очищенный и нарезанный ломтиками имбирь, базилик, мед и гвоздику. Заливаем все кипятком и даем напитку настояться в течение 15 минут.
Чайный напиток «Пряная ягода»
Бариста ресторана «
Итак, кладем ягоды в заварник с прессом и придавливаем, чтобы они дали сок. Затем добавляем морс и лимонный сок, а также сироп со вкусом глинтвейна. Теперь жидкость подогреваем на паровой бане, не выливая из пресса. После этого добавляем палочку корицы и ее молотый вариант. Завершающим штрихом в приготовлении станет заваренный заранее чай, которым мы заливаем напиток перед подачей.
Травяной чай с имбирным вареньем
Для начала в большой чайник, объемом 400 мл, заливаем кипяток и ждем 2 минуты, чтобы посуда прогрелась. Затем добавляем ромашку, цветки василька и мяту, после чего засыпаем чай. На каком сорте остановиться — выбирать вам. Повара
Чайный напиток с ромашкой и бузиной
Чтобы напиток хорошо настоялся и не растерял свой аромат, бармены пиццерии «
Имбирный напиток
Для начала нужно нарезать имбирь небольшими кубиками и растолочь его в чашке. К нему добавляются две ложки меда и апельсиновый сок. Сверху кладем палочку корицы и заливаем все кипятком. Специалисты ресторана «
Вишневый сбитень с чабрецом
Сначала мы настаиваем сушеный чабрец на горячем, нагретом до 75−80 градусов вишневом соке в течение 5 минут. Потом добавляем мед и тщательно его размешиваем до полного растворения. Затем переливаем жидкость в подготовленную для подачи посуду. Она обязательно должна быть подогрета, чтобы сбитень не потерял своей температуры. В ресторане «
Надеемся, мы помогли вам найти тот напиток, который займет свое место в домашней книге рецептов. Ну, а те, кто не любит готовить сам, могут попробовать эти напитки в столичных заведениях. Все они есть в меню. Подробную информацию о минских кафе и ресторанах можно найти на страницах каталога компаний
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Попросили бариста минских заведений приготовить фирменные горячие напитки и рассказать, как это же можно проделать дома.
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