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Пунш или сбитень. Бариста минских заведений готовят 9 безалкогольных горячих напитков

18.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Столбик термометр снова начал опускаться, а это значит, без чая не обойтись. Чтобы разнообразить ваш рацион, команда TAM.BY попросила бариста минских заведений приготовить фирменные горячие напитки и рассказать, как это же можно проделать дома.

Пунш с облепихой, грушей и розмарином


Ягоды облепихи

Сок лимона

Грушевый сироп

Сироп из ягод можжевельника

Гвоздика

Груша

Вода

Розмарин

Бариста кафе «Чайхана» советует поэкспериментировать с соотношением ингредиентов, чтобы каждый мог найти свое идеальное сочетание.

Теперь о способе приготовления. Сначала в питчер насыпаем ягоды облепихи и слегка их разминаем. Затем добавляем сок лимона, грушевый сироп и сироп из ягод можжевельника. Сверху кладем кусочек груши и немного гвоздики. Теперь заливаем все водой, чтобы немного разбавить сок, и ставим жидкость на маленький огонь. Как только напиток закипит, добавляем веточку розмарина и ждем еще 2−3 минуты. Затем процеживаем напиток через мелкое ситечко и украшаем розмарином и кусочком груши.

Какао с маршмеллоу


Какао — 15 гр.

Сахар — по вкусу.

Молоко — 145 гр.

Зефир — 20 гр.

Горький шоколад — 3 гр.

Сначала насыпаем в кружку какао, сахар по вкусу, заливаем их небольшим количеством кипятка и интенсивно размешиваем. Должна получиться однородная жидкая масса без комочков. Теперь заливаем ее в кастрюлю, добавляем молоко и, периодически помешивая, варим на небольшом огне. Как только какао закипело, снимаем его с плиты. Для подачи наливаем какао в кружку и сверху выкладываем зефир. В ресторане «Вестфалия» посоветовали украсить напиток горьким шоколадом.

Лимонник с кумкватом и базиликом


Кумкват — 100 гр.

Мед — 40 гр. (желательно липовый)

Базилик — 10 гр.

Трава лимонника — 5 гр.

Корица — 1 палочка.

Кипятка — 400 мл.

Бариста кафе «Квартира № 3» посоветовал разрезать кумкват на половинки — тогда вкус станет более насыщенным. А базилик лучше взять свежий, чтобы аромат был мягче. Сначала положите все ингредиенты в металлический чайник и хорошенько их перемешайте. Затем добавьте только что вскипяченную воду и дайте жидкости настояться 7−10 минут. Поставьте чайник на маленький огонь и томите напиток 15 минут, аккуратно помешивая, но не доводя до кипения. Вот и все — осталось процедить напиток и подать его замерзшему гостю.

Базиликово-имбирный напиток


Базилик свежий

Имбирь свежий

Апельсины

Мед натуральный

Гвоздика

Вода питьевая

Бариста ресторана «Амстердам» советует выбирать то соотношение ингредиентов, которое вам нравится больше. Однако последовательность приготовления должна быть следующей:

Начинаем с апельсинов — режем их пополам. Первую часть делим на дольки и кладем их в заварник, а из второй туда же выдавливаем сок. Затем добавляем очищенный и нарезанный ломтиками имбирь, базилик, мед и гвоздику. Заливаем все кипятком и даем напитку настояться в течение 15 минут.

Чайный напиток «Пряная ягода»


Свежемороженые ягоды черники, клюквы и смородины.

Чай Эрл Грей

Ягодный морс

Сироп Черная Смородина

Лимонный сок

Сироп со вкусом глинтвейна

Молотая корица

Палочка корицы

Бариста ресторана «Фрайдис» уверяет, что состав этого напитка универсален. Каждый может выбрать то соотношение ингредиентов, которое ему нравится больше. Главное, добавлять их в правильной последовательности:

Итак, кладем ягоды в заварник с прессом и придавливаем, чтобы они дали сок. Затем добавляем морс и лимонный сок, а также сироп со вкусом глинтвейна. Теперь жидкость подогреваем на паровой бане, не выливая из пресса. После этого добавляем палочку корицы и ее молотый вариант. Завершающим штрихом в приготовлении станет заваренный заранее чай, которым мы заливаем напиток перед подачей.

Травяной чай с имбирным вареньем


Ромашка — ¼ чайной ложки

Цветки василька — ¼ чайной ложки

Мята — ¼ чайной ложки

Чай — 1 чайная ложка

Вода питьевая

Для начала в большой чайник, объемом 400 мл, заливаем кипяток и ждем 2 минуты, чтобы посуда прогрелась. Затем добавляем ромашку, цветки василька и мяту, после чего засыпаем чай. На каком сорте остановиться — выбирать вам. Повара парка-музея интерактивной истории «Сула» рекомендуют черный и зеленый. Однако не спешите пробовать напиток — дайте ему настояться 3−5 минут.

Чайный напиток с ромашкой и бузиной


Цветки сушеной ромашки — 1,5 г.

Вода для заваривания — 200 г.

Сироп Цветы Бузины — 25 г.

Слайсы лимоны и апельсина

Ягоды клюквы

Душистый перец горошком — 5−6 ш.

Листья свежей мяты

Чтобы напиток хорошо настоялся и не растерял свой аромат, бармены пиццерии «Пицца Темпо» рекомендуют использовать либо чайник, либо посуду для заваривания. В нее насыпаем сушеную ромашку, горсть душистого перца, а затем заливаем все сиропом из бузины и горячей водой. Пока напиток настаивается (около 4−5 минут), тонко нарезаем цитрусовые и кладем их в кружку вместе с листьями мяты и ягодами клюквы, к ним выливаем настоявшуюся жидкость. Вот и все — ароматный напиток готов.

Имбирный напиток


Имбирь — 100 гр.

Сок апельсиновый — 100 мл.

Корица — 5 гр. (1 шт.)

Лимон — 25 гр. (1 долька)

Мед — 2 чайные ложки

Кипяток — 100 мл.

Для начала нужно нарезать имбирь небольшими кубиками и растолочь его в чашке. К нему добавляются две ложки меда и апельсиновый сок. Сверху кладем палочку корицы и заливаем все кипятком. Специалисты ресторана «Wood&Fire» рекомендуют дать напитку настояться в течение двух минут.

Вишневый сбитень с чабрецом


Сок вишневый — 175 мл.

Чабрец сушеный — 3 г.

Мед — 15 г.

Слайсы грейпфрута и апельсина

Ягоды клюквы

Веточка розмарина

Сначала мы настаиваем сушеный чабрец на горячем, нагретом до 75−80 градусов вишневом соке в течение 5 минут. Потом добавляем мед и тщательно его размешиваем до полного растворения. Затем переливаем жидкость в подготовленную для подачи посуду. Она обязательно должна быть подогрета, чтобы сбитень не потерял своей температуры. В ресторане «Васильки» напиток украшают слайсами цитрусовых, ягодами клюквы и веточкой розмарина.

Надеемся, мы помогли вам найти тот напиток, который займет свое место в домашней книге рецептов. Ну, а те, кто не любит готовить сам, могут попробовать эти напитки в столичных заведениях. Все они есть в меню. Подробную информацию о минских кафе и ресторанах можно найти на страницах каталога компаний TAM.BY.

 
 
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Попросили бариста минских заведений приготовить фирменные горячие напитки и рассказать, как это же можно проделать дома.

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