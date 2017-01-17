Столбик термометр снова начал опускаться, а это значит, без чая не обойтись. Чтобы разнообразить ваш рацион, команда TAM.BY попросила бариста минских заведений приготовить фирменные горячие напитки и рассказать, как это же можно проделать дома.

Пунш с облепихой, грушей и розмарином





Ягоды облепихи Сок лимона Грушевый сироп Сироп из ягод можжевельника Гвоздика Груша Вода Розмарин

Бариста кафе « Чайхана » советует поэкспериментировать с соотношением ингредиентов, чтобы каждый мог найти свое идеальное сочетание.

Теперь о способе приготовления. Сначала в питчер насыпаем ягоды облепихи и слегка их разминаем. Затем добавляем сок лимона, грушевый сироп и сироп из ягод можжевельника. Сверху кладем кусочек груши и немного гвоздики. Теперь заливаем все водой, чтобы немного разбавить сок, и ставим жидкость на маленький огонь. Как только напиток закипит, добавляем веточку розмарина и ждем еще 2−3 минуты. Затем процеживаем напиток через мелкое ситечко и украшаем розмарином и кусочком груши.

Какао с маршмеллоу





Какао — 15 гр. Сахар — по вкусу. Молоко — 145 гр. Зефир — 20 гр. Горький шоколад — 3 гр.

Сначала насыпаем в кружку какао, сахар по вкусу, заливаем их небольшим количеством кипятка и интенсивно размешиваем. Должна получиться однородная жидкая масса без комочков. Теперь заливаем ее в кастрюлю, добавляем молоко и, периодически помешивая, варим на небольшом огне. Как только какао закипело, снимаем его с плиты. Для подачи наливаем какао в кружку и сверху выкладываем зефир. В ресторане « Вестфалия » посоветовали украсить напиток горьким шоколадом.

Лимонник с кумкватом и базиликом





Кумкват — 100 гр. Мед — 40 гр. (желательно липовый) Базилик — 10 гр. Трава лимонника — 5 гр. Корица — 1 палочка. Кипятка — 400 мл.

Бариста кафе « Квартира № 3 » посоветовал разрезать кумкват на половинки — тогда вкус станет более насыщенным. А базилик лучше взять свежий, чтобы аромат был мягче. Сначала положите все ингредиенты в металлический чайник и хорошенько их перемешайте. Затем добавьте только что вскипяченную воду и дайте жидкости настояться 7−10 минут. Поставьте чайник на маленький огонь и томите напиток 15 минут, аккуратно помешивая, но не доводя до кипения. Вот и все — осталось процедить напиток и подать его замерзшему гостю.

Базиликово-имбирный напиток





Базилик свежий Имбирь свежий Апельсины Мед натуральный Гвоздика Вода питьевая

Бариста ресторана « Амстердам » советует выбирать то соотношение ингредиентов, которое вам нравится больше. Однако последовательность приготовления должна быть следующей:

Начинаем с апельсинов — режем их пополам. Первую часть делим на дольки и кладем их в заварник, а из второй туда же выдавливаем сок. Затем добавляем очищенный и нарезанный ломтиками имбирь, базилик, мед и гвоздику. Заливаем все кипятком и даем напитку настояться в течение 15 минут.

Чайный напиток «Пряная ягода»





Свежемороженые ягоды черники, клюквы и смородины. Чай Эрл Грей Ягодный морс Сироп Черная Смородина Лимонный сок Сироп со вкусом глинтвейна Молотая корица Палочка корицы

Бариста ресторана « Фрайдис » уверяет, что состав этого напитка универсален. Каждый может выбрать то соотношение ингредиентов, которое ему нравится больше. Главное, добавлять их в правильной последовательности:

Итак, кладем ягоды в заварник с прессом и придавливаем, чтобы они дали сок. Затем добавляем морс и лимонный сок, а также сироп со вкусом глинтвейна. Теперь жидкость подогреваем на паровой бане, не выливая из пресса. После этого добавляем палочку корицы и ее молотый вариант. Завершающим штрихом в приготовлении станет заваренный заранее чай, которым мы заливаем напиток перед подачей.

Травяной чай с имбирным вареньем





Ромашка — ¼ чайной ложки Цветки василька — ¼ чайной ложки Мята — ¼ чайной ложки Чай — 1 чайная ложка Вода питьевая

Для начала в большой чайник, объемом 400 мл, заливаем кипяток и ждем 2 минуты, чтобы посуда прогрелась. Затем добавляем ромашку, цветки василька и мяту, после чего засыпаем чай. На каком сорте остановиться — выбирать вам. Повара парка-музея интерактивной истории «Сула» рекомендуют черный и зеленый. Однако не спешите пробовать напиток — дайте ему настояться 3−5 минут.

Чайный напиток с ромашкой и бузиной





Цветки сушеной ромашки — 1,5 г. Вода для заваривания — 200 г. Сироп Цветы Бузины — 25 г. Слайсы лимоны и апельсина Ягоды клюквы Душистый перец горошком — 5−6 ш. Листья свежей мяты

Чтобы напиток хорошо настоялся и не растерял свой аромат, бармены пиццерии « Пицца Темпо » рекомендуют использовать либо чайник, либо посуду для заваривания. В нее насыпаем сушеную ромашку, горсть душистого перца, а затем заливаем все сиропом из бузины и горячей водой. Пока напиток настаивается (около 4−5 минут), тонко нарезаем цитрусовые и кладем их в кружку вместе с листьями мяты и ягодами клюквы, к ним выливаем настоявшуюся жидкость. Вот и все — ароматный напиток готов.

Имбирный напиток





Имбирь — 100 гр. Сок апельсиновый — 100 мл. Корица — 5 гр. (1 шт.) Лимон — 25 гр. (1 долька) Мед — 2 чайные ложки Кипяток — 100 мл.

Для начала нужно нарезать имбирь небольшими кубиками и растолочь его в чашке. К нему добавляются две ложки меда и апельсиновый сок. Сверху кладем палочку корицы и заливаем все кипятком. Специалисты ресторана « Wood&Fire » рекомендуют дать напитку настояться в течение двух минут.

Вишневый сбитень с чабрецом





Сок вишневый — 175 мл. Чабрец сушеный — 3 г. Мед — 15 г. Слайсы грейпфрута и апельсина Ягоды клюквы Веточка розмарина

Сначала мы настаиваем сушеный чабрец на горячем, нагретом до 75−80 градусов вишневом соке в течение 5 минут. Потом добавляем мед и тщательно его размешиваем до полного растворения. Затем переливаем жидкость в подготовленную для подачи посуду. Она обязательно должна быть подогрета, чтобы сбитень не потерял своей температуры. В ресторане « Васильки » напиток украшают слайсами цитрусовых, ягодами клюквы и веточкой розмарина.

Надеемся, мы помогли вам найти тот напиток, который займет свое место в домашней книге рецептов. Ну, а те, кто не любит готовить сам, могут попробовать эти напитки в столичных заведениях. Все они есть в меню. Подробную информацию о минских кафе и ресторанах можно найти на страницах каталога компаний TAM.BY .