Итальянская Антерсельва (хотя чаще используется немецкоязычное название Антхольц) — культовое для современного биатлона место. Располагается фактически на границе с Австрией, и тевтонские традиции — суть местного менталитета.

Жизнь "внизу"

Нынешние соревнования в Антхольце важны еще и потому, что шестой этап КМ — последний перед февральским чемпионатом мира. После гонок на стадионе "Зюдтироль-Арена" все команды сосредоточатся на подготовке к главному старту сезона в австрийском Хохфильцене, и кое-какие из них даже останутся на сбор в Антхольце.

Впрочем, если говорить о белорусской сборной, то ее главный тренер Юрий Альберс пока не раскрыл карты. По его словам, имеются несколько возможностей, связанных с подготовкой к Хохфильцену. Тренеры определятся с ними как раз таки в дни проведения шестого этапа.



© Sputnik Алексей Филиппов Биатлонисты на официальной тренировке

Но любопытно отметить, что совершив в понедельник не такой уж далекий переезд из Баварии в регион Трентино, белорусская команда расселилась, как говорят старожилы, "внизу". На высоте не более 500 метров, хотя существуют варианты проживания на уровне "Зюдтироль-Арены" или еще выше. Эту информацию необходимо учитывать, оценивая результаты предстоящих соревнований в Антхольце — индивидуальные гонки, массовые старты и эстафеты, а также для понимания стратегии подготовки к Хохфильцену. Хотя уже сам шестой этап — важнейшая стадия активных тренировок в режиме "накануне".

В любом случае, как правильно заметил один из классиков: "Не надо бояться правды, хотя часто она миф, и тем более не надо бояться мифов, которые часто — правда". Вот и вспомним "правды" и "мифы" Антхольца.

Первые белорусские медали

Об Антхольце известно все и даже немного больше, а "Зюдтироль-Арена" — стадион, которому белорусский биатлон должен всегда высказывать искреннюю признательность. Первые суверенные медали на чемпионатах мира были завоеваны именно здесь в 1995 году!

Первопроходцем стал Олег Рыженков, выигравший бронзовую награду в индивидуальной гонке. Пусть в его биатлоне скорость "электрички" всегда доминировала над снайперской точностью, но проторить и себе, и стране дорогу на элитный пьедестал почета Рыженкову довелось не в любимом спринте, а на "двадцатке". За первой медалью не задержалась и вторая. Мужской эстафетный квартет Хохрякова, Попова, Рыженкова и Сашурина также взял бронзу. Плюс было еще несколько атак на пьедестал, например, Пермяковой и Парамыгиной, которые, хоть не увенчались успехом, но произвели впечатление.

Так что Антхольц — это "белорусское место". Конечно, неофит из числа болельщиков может возразить: дескать, на следующем ЧМ, что прошел на "Зюдтироль-Арене" в 2007 году, наши стреляющие лыжники познали участь "несолоно хлебавших". Но, во-первых, это было сложное переходное время: поколение возрастных звезд ушло из спорта после Игр-2006, а Домрачева еще не обрела сил и уверенности. Во-вторых, учитывая успехи белорусов на этапах Кубка мира и те многочисленные сборы, что проводила в регионе Трентино наша национальная команда, об Антхольце слагаются самые добрые и очень правдивые мифы.

Борщ с пельменями

Вот какими воспоминаниями поделилась призер чемпионата мира-2005 (кстати, в Хохфильцене!) Людмила Ананько:

— Безусловно, в Антхольце в большем ходу немецкий язык — все названия, вывески на нем. Только ниже, помельче, — на итальянском. Мне, как и многим, там очень нравилось. В Антхольце, допустим, встретила свой последний Новый год в качестве действующей биатлонистки. Хотя в Италии, как и в Австрии (поднимешься на тренировку в горы на 2500 метров над уровнем моря — ба, уже территория соседней страны), не особенно понимали новогоднего настроения. Нас все 31 декабря спрашивали: дескать, чей день рождения собираетесь отмечать в таких веселеньких карнавальных костюмчиках? Потом привыкли и даже стали приобщаться, в чем-то помогать, готовить белорусам сюрпризы.

К примеру, такой кулинарный сюжет. Хозяин отельчика у кого-то расспросил про наши предпочтения в еде и, видимо, получил следующий ответ: борщ и пельмени. После чего на новогоднем ужине нас ждало праздничное блюдо: большая супница с бульоном красного цвета, в котором плавали равиоли. Он еще удивлялся, почему мы смеемся до слез. Борщ — это красный суп? Вот вам красный суп! Пельмени, они же равиоли? Так вот вам и пельмени в вашем борще. От всего сердца старался угодить.

Стадион надежд

Если вернуться к спортивной подоплеке отношений Антхольца и белорусских биатлонистов, то надо выказать уважение к "Зюдтироль-Арене". Тамошние боги никогда не лицемерили, претворяя в жизнь правило "У-2", сформулированное в советском кинофильме "Доживем до понедельника": "Угадать и угодить". Ничего подобного! Чай не хозяин отеля. Спрос всегда был серьезный, и порой приходилось не только доживать, но и выживать. Кстати, именно до понедельника, ибо этапы финишируют в воскресенье!

Домрачева, например, выступала на чемпионате мира-2007 — это был ее премьерный элитный форум. Но все ограничилось тринадцатым местом в спринте и пятой позицией в эстафете. Более того, взрослея и набираясь спортивной мудрости, Дарья и через год не нашла общего языка с тамошней трассой и стрельбищем. И только в январе-2009 случился долгожданный прорыв на пьедестал. В связке "спринт/преследование" она стала второй и третьей. Однако! В массовом старте молодая прима из Беларуси финишировала лишь 19-й… Но именно в Антхольце-2015 ДаДо совершила решающее ускорение в конкуренции с финкой Мякяряйнен за Большой хрустальный глобус: два первых места в личных видах программы, и преимущество конкурентки растаяло.



© Sputnik Алексей Филиппов Биатлон. Шестой этап Кубка мира. Масс-старт. Женщины

Всего же у Дарьи в Антхольце три виктории. Но главную из них она может одержать именно в эти дни. Причем для этого не обязательно оказаться на высшей ступени пьедестала. Хватит и заявки на тему "я вернулась по-настоящему — трепещите".

Важную роль сыграл Антхольц и в карьере второго лидера белорусской команды Скардино. На чемпионатах мира Надежда тоже дебютировала в 2007-м, заняв на коронной "пятнашке" аж сороковое место. Но с тех пор много снегов в Трентино растаяло и много воды утекло с Альп, и за несколько недель до открытия Игр-2014 в Сочи Скардино прекрасно выступила в Антхольце. Финишировала второй в гонке преследования, отстав от победительницы, знаменитой немки Хенкель, всего на 1,6 секунды. А уже на трассе "Лаура" Надежда добилась чести называться олимпийским призером!

Все это есть в статистических талмудах биатлона. Но не учтено в них событие, случившееся между двумя наградными церемониями. Причем в том же Антхольце. Итак, в январе-2014 Надежда вообще не мазала на огневых рубежах, однако после успеха в преследовании случилась эстафета, в которой Скардино традиционно выступила в качестве белорусского забойщика…

Погода тем воскресным днем грешила ненастьем — дул сильный ветер, но старт был дан. Большинство участниц первого этапа со стрельбой справились. Но… только не Надя. Грандиозный снайпер в сумме настреляла невероятное для себя число штрафных кругов. Впрочем, в Сочи она приехала… с безупречной снайперской репутацией. Благодаря остановке эстафеты Антхольца по ходу второго этапа, вся статистика "сгорела". Но не зря Скардино затем признала в Сочи: тот холодный душ сыграл немаловажную роль в ее олимпийском успехе. В высоких горах она опустилась на грешную землю, что в некоторых ситуациях весьма полезно.