﻿ Как убирают снег с крыш минских домов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как убирают снег с крыш минских домов

18.01.2017 08:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Периодически зимой службам ЖКХ приходится прибегать к услугам промышленных альпинистов. Именно эти люди, а не рядовые сотрудники коммунальных хозяйств, очищают крыши жилых домов от снега и наледи. Бригада по три-четыре человека за несколько часов обрабатывает один дом. У альпинистов специальное снаряжение — чтобы закрепиться на крыше, потребуется порядка тридцати минут.

Как убирают снег с крыш минских домов
© Sputnik / Виктор Толочко
Коммунальный триллер: как Мингорисполком борется со снегом

"В амуницию работников входит специальная обувь, которая позволяет не скользить по крыше, страховочные пояса, карабины, тросы. Альпинисты проходят медицинский осмотр. Также на участке работает дополнительная техника, которая собирает сброшенный снег и лед. В места, куда альпинист добраться не может, направляется автовышка, стоя на которой рабочий сбивает наледь", — рассказал заместитель директора КУП "ЖКХ Октябрьского района г. Минска" Дмитрий Гордон.

За несколько дней до начала работ на крыше конкретного дома во дворе развешивают объявления, чтобы владельцы автомобилей отогнали свои транспортные средства. Дабы падающий снег не повредил технику. Иногда приходится обращаться за помощью к ГАИ и эвакуаторам. Машины отгоняются, но не штрафстоянку, а в безопасное место во дворе.

"В основном жители добросовестно выполняют просьбы. Однако бывает, что, например, человек оставил авто во дворе и куда-нибудь уехал, тогда приходится вызывать эвакуатор", — добавил Гордон.

"Мы натягиваем сигнальную ленту, иногда ставим оградительный забор, чтобы на проходящих мимо горожан не попал снег или куски льда", — сообщил главный инженер ООО "Редкондиос" Виталий Бовтрученок.

Однако иногда местные жители, несмотря на риск, все равно пробегают возле домов, с крыш которых летит снег.

Больше видео смотрите на нашем канале Youtube.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях мэр Минска призвал в кратчайшие сроки очистить город от снега, касается это и крыш жилых домов. Смотрите на видео, как промышленные альпинисты работают на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лишь бы не уволили. 90% белорусок сталкиваются с дискриминацией на работе, но не защищают себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика