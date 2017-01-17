Периодически зимой службам ЖКХ приходится прибегать к услугам промышленных альпинистов. Именно эти люди, а не рядовые сотрудники коммунальных хозяйств, очищают крыши жилых домов от снега и наледи. Бригада по три-четыре человека за несколько часов обрабатывает один дом. У альпинистов специальное снаряжение — чтобы закрепиться на крыше, потребуется порядка тридцати минут.



© Sputnik / Виктор Толочко Коммунальный триллер: как Мингорисполком борется со снегом

"В амуницию работников входит специальная обувь, которая позволяет не скользить по крыше, страховочные пояса, карабины, тросы. Альпинисты проходят медицинский осмотр. Также на участке работает дополнительная техника, которая собирает сброшенный снег и лед. В места, куда альпинист добраться не может, направляется автовышка, стоя на которой рабочий сбивает наледь", — рассказал заместитель директора КУП "ЖКХ Октябрьского района г. Минска" Дмитрий Гордон.

За несколько дней до начала работ на крыше конкретного дома во дворе развешивают объявления, чтобы владельцы автомобилей отогнали свои транспортные средства. Дабы падающий снег не повредил технику. Иногда приходится обращаться за помощью к ГАИ и эвакуаторам. Машины отгоняются, но не штрафстоянку, а в безопасное место во дворе.

"В основном жители добросовестно выполняют просьбы. Однако бывает, что, например, человек оставил авто во дворе и куда-нибудь уехал, тогда приходится вызывать эвакуатор", — добавил Гордон.

"Мы натягиваем сигнальную ленту, иногда ставим оградительный забор, чтобы на проходящих мимо горожан не попал снег или куски льда", — сообщил главный инженер ООО "Редкондиос" Виталий Бовтрученок.

Однако иногда местные жители, несмотря на риск, все равно пробегают возле домов, с крыш которых летит снег.

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