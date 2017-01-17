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Гидромет: в ночь на Крещение ожидается до –18 градусов

18.01.2017 09:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв – Sputnik. Мороз ожидается в Беларуси в ночь на Крещение, а затем существенно потеплеет и к выходным в республику придет оттепель, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"В ночь на Крещение будет морозная погода, а затем маятник погоды медленно качнется в сторону потепления", – сказал синоптик.

По словам Рябова, в среду в отдельных районах республики пройдет небольшой снег, ночью температура составит от –6  до –12°С, при прояснениях  до –16°С, днем – –3..–9°С.

"Во второй половине недели ситуация вновь начнет меняться. Уже днем 19 января начнется поступление более теплых и влажных воздушных масс из Западной Европы. Так что вновь ожидаются осадки и повышение температурного режима", – сообщил Рябов, уточнив, что осадки не будут сильными.

На Крещение ночью по северу республики ожидается небольшой снег, ночью температура опустится до –8..–14°С, по югу Беларуси при прояснениях – до –18°С, днем будет от –2 до –8°С.

Уже в пятницу начнется потепление: ночью термометры покажут –1..–8°С, днем – от –4 до +2°С. В субботу и воскресенье ожидается мокрый снег, ночью мороз до –8°С, днем оттепель – до +2°С.

"По предварительному прогнозу погоды, в последнюю неделю января ожидается неустойчивая с осадками погода и повышенный температурный режим. К концу месяца установится оттепельная погода. Снежный покров будет уплотняться и подтаивать", – заключил синоптик.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительному прогнозу погоды, в последнюю неделю января ожидается неустойчивая с осадками погода и повышенный температурный режим.

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