Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов из-за 4-матчевой дисквалификации пропустит всю ближайшую домашнюю серию «зубров» в чемпионате КХЛ.

Хоккеист подвергся суровому наказанию за нарушение в гостевом поединке против «Адмирала», когда покинул скамейку запасных и выскочил на лед во время стычки на площадке.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№ 24) наказание по правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.25. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него, согласно п. 4.3.1. статьи 26 дисциплинарного регламента, дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф", — сообщает официальный сайт КХЛ.

Итого, Дмитрий Коробов не поможет своей команде в матчах против рижского «Динамо» (19 января), екатеринбургского «Автомобилиста» (24 января), ханты-мансийской «Югры» (26 января) и казахстанского «Барыса» из Астаны (28 января).

В нынешнем сезоне Дмитрий Коробов сыграл за минское «Динамо» в 26 матчах и набрал 3 (1+2) результативных балла.