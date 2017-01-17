Цветочный принт, яркие цвета, крупные украшения: Мишель Обама войдет в историю моды как икона стиля. Разбираемся, за что модные дизайнеры благодарны первой леди США.



Мишель Обама во время предвыборной кампании 2012 года. Платье — Asos.

Экс-первую леди модные журналы уже объявили второй Жаклин Кеннеди — жена Джона Кеннеди до сих пор считается эталоном элегантности и хорошего вкуса, однако Мишель Обама сумела ее потеснить.

Третья из первых леди США (после Хиллари Клинтон и Лоры Буш), обладающая университетской степенью магистра, адвокат, общественный деятель, в течение двух президентских сроков своего супруга Мишель Обама сделала многое для создания положительного имиджа Белого дома. Учитывая, что обязанности первой леди США никак не регулируются законом и она может как заниматься выбором занавесок для Овального кабинета, так и общественной деятельностью, Мишель выбрала баланс.

Она регулярно выступала с вдохновляющими речами, обращенными к молодым женщинам, призывая их учиться, работать и становиться независимыми.



Pablo Martinez Monsivais/AP В платье Jason Wu на инаугурационном балу 2009 года

Она взращивала свой сад (точнее, огород) во дворе Белого дома, приглашая туда школьников и пропагандируя здоровое питание, — например, в знаменитом ролике про репу, который можно было смотреть бесконечно. Она оказалась блестящей шоувумен — каждое ее появление на TV становилось незабываемым не просто потому, что она первая леди, а потому, что она органично чувствует себя на экране, смешно шутит. За два срока Барака Обамы выяснилось, что первая леди США отлично танцует (в передаче «Шоу Эллен Дедженересс» она исполнила танец, поставленный в поддержку акции #GimmyFive), прекрасно поет (в передаче Carpool Karaoke вместе с ведущим Джеймсом Корденом исполнила песни Стиви Уандера и Бейонсе), а главное, не боится быть искренней и подавать пример другим женщинам. За это ее и любят.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Мишель Обама танцует на шоу Эллен Дедженересс

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Мишель Обама в шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke

Самое пристальное внимание СМИ всегда уделяли гардеробу Мишель Обамы. И это неудивительно: сейчас попытка выбрать несколько лучших образов первой леди США терпит крах, лучшие — почти все, а их было много.

Мишель Обама, разумеется, не полагается полностью на свой вкус, а пользуется услугами стилистов и модных консультантов. В первые несколько лет пребывания в Белом доме первая леди полагалась на советы Икрам Голдман, владелицы чикагского бутика, они знакомы еще с тех пор, как Барак Обама был сенатором от штата Иллинойс. Уже тогда статус супруги сенатора требовал от Мишель Обамы аккуратного подхода к гардеробу — ей нужно было выглядеть формально и женственно одновременно, а это не так-то просто сделать, если не прикладывать усилий.



Во время встречи с Меланьей Трамп в Белом доме в ноябре 2016-го. Костюм — Narciso Rodriguez.

Благодаря Икрам Гольдман Мишель Обама научилась быть шикарной, если нужно, и демократичной, когда требуется. Во время первой предвыборной кампании Икрам посоветовала Мишель прийти на интервью для передачи американского телеведущего Джея Лено в одежде бренда J. Crew — одежда массового бренда средней ценовой категории помогла ей быть ближе к народу. Впрочем, однажды она ошиблась адресом и пришла в кардигане той же фирмы в Букингемский дворец, за что ее раскритиковал ныне покойный Оскар де ла Рента, но это был единственный случай.

Белое платье-колонну дизайнера тайваньского происхождения Джейсона Ву, в котором Мишель Обама была на вечере по случаю инаугурации в 2008 году, тоже выбирала Икрам Голдман — в обстановке строгой секретности. Для самого дизайнера, на тот момент никому не известного, наряд первой леди стал сюрпризом — равно как после этого о том, что Мишель Обама готовится выйти в свет в их платьях, не знали Нарсисо Родригес и Изабель Толедо.

Поддержка американских дизайнеров — это еще одна задача, которую успешно выполнила первая леди США: благодаря ей популярность обрели Prabal Gurung, Thakoon, Tracy Reese, Jason Wu, Naeem Khan. Другие американские бренды — Michael Kors, Mark Jacobs, Oscar de la Renta, Narciso Rodriguez, Calvin Klein — в рекламе не нуждаются, однако и им благосклонность первой леди, разумеется, приносила одни плюсы.



Обложки журнала Vogue за 2009, 2015 и 2016 годы

В гардеробе Мишель Обамы, конечно, не только американские дизайнеры — наряды дизайнеров из других стран она часто надевала для встречи с главами соответствующих государств.

Atelier Versace — на встрече с итальянским премьер-министром Маттео Ренци, Christopher Kane — для встречи в Лондоне с Джеймсом и Самантой Кэмерон, Tadashi Shoji — для обеда в Белом доме с японским премьер-министром Синдзо Абэ и его супругой Акиэ Абэ.

Что же составляет стиль Мишель Обамы? Это яркие цвета — за прошедшие восемь лет первая леди, кажется, выходила в свет во всех цветах цветового круга, не боясь сочетать лиловый с кобальтовым синим, подчеркивая лимонное платье брошью цвета морской волны, не стесняясь легкомысленного сиреневого, сомнительного желтого и безумного розового. Это цветочный принт, открытые руки и плечи, широкие пояса, которыми можно оживить простое пальто или кардиган, широкие брюки с завышенной талией, платья-футляры или платья Х-силуэта длиной до середины колена, крупные украшения и всегда безупречная укладка.



На торжественном обеде в честь премьер-министра Италии Маттео Ренци и его супруги Аньез Ландини в октябре 2016-го в платье Atelier Versace

На съемки шоу Джея Лено во время первой предвыборной кампании она пришла в демократичной одежде J.Crew. С тех пор прошло восемь лет — и на шоу Джимми Фэллона она пришла в черном платье Givenchy, итальянского бренда премиум-класса. Новая американская икона стиля, трижды девушка с обложки Vogue — Мишель Обама запомнится своим вкладом в развитие американской модной индустрии. И если это один из итогов правления Барака Обамы, то это хороший итог.