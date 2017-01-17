

Надоели перебои с горячей водой? Водонагреватель — альтернативное решение бытовых проблем с водоснабжением в доме. Как выбрать водонагреватель, чтобы не пожалеть о покупке?

Принцип работы

Процесс достаточно прост и основан на работе двух главных составляющих: бака и нагревательного прибора — в тандеме с элементарными законами физики.

Подключенный к системе бак с водой нагревает ее встроенным нагревательным элементом. По мере нагревания горячая вода постепенно продвигается вверх к трубке выхода, тогда как холодная внизу продолжает нагреваться. Таким образом, процесс обновляется, образуя непрерывную подачу горячей воды.

В магазинах отопительного оборудования в зависимости от типа нагревательного элемента вы найдете установки двух видов: газовые и электрические.

Газовый водонагреватель

Водонагреватель (газовая колонка) работает от газопровода и баллона. Чаще устанавливается в помещениях с центральным газоснабжением. Функцию нагревательного прибора выполняет газовая горелка.

Недостатки: шум, перепады температуры воды, взрывоопасность, сложность в установке, необходимость специального разрешения.

Перед тем как выбрать водонагреватель газовой установки, необходимо определить:

На сколько точек водоразбора необходим водонагреватель.

Каков расход воды в системе.

Каков размер будущей установки и диаметр дымохода (при установке газовой колонки его наличие обязательно).

Какой тип розжига выберете: пьезорозжиг — запуск кнопки вручную; от батареек или от гидрогенератора — автоматический.

Электрический водонагреватель

Установка не требует специальных разрешений и серьезных монтажных работ. Для подключения к электросети достаточно розетки 220В, при этом водонагреватель не создает дополнительного давления в водопроводе, что позволяет без перебоев поставлять воду одинаковой температуры в несколько мест одновременно (кухня, ванна). Целевая аудитория потребителей — владельцы частных домов, дач, жители из «глубинок», где нет доступа подачи природного газа.

Основным преимуществом является экономия энергопотребления, простота монтажа, цены на сервисное обслуживание. Недостатками является большой размер и ограниченный объем накопительных нагревателей.

Проточные и накопительные устройства

Водонагреватели также делятся на накопительные и проточные. Накопительный нагревает воду до температуры 75 градусов и удерживает ее по принципу «термоса» на протяжение длительного времени. Встроенный внутри термостат — контроль температуры — автоматически включает и выключает прибор нагрева.

Сам процесс в зависимости от емкости бака и мощности электроводонагревателя занимает время, однако чем выше мощность нагревателя, тем быстрее он нагревает воду.

В продаже представлены вертикальные и горизонтальные по способу установки бойлеры различного объема: 15, 30, 50, 80, 150 литров. Объема 50 литров хватит для купания одного человека, 80 л для семьи из 3 человек, 150 л — из 4-5.

Отличия проточного водонагревателя в том, что он выдает столько горячей воды, сколько необходимо пользователю, моментально нагревая ее. Небольшой по габаритам, он имеет большую мощность от 3 до 27 кВт, что требует дополнительных требований подключению к сети.

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