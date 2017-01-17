На вчерашних торгах доллар дешевел, а евро — дорожал, в понедельник же все было наоборот. А чего ждать сегодня?

— Вчерашний день на валютных рынках прошел под знаком ослабления доллара ко всем валютам на опасениях новой экономической политики Трампа. В результате пара EUR/USD выросла с 1,0600 до 1,0715 — максимальных значений с первой половины декабря прошлого года. Росту евро не помешал выход откровенно слабых данных по январскому индексу экономических настроений в Евросоюзе и Германии, — напоминает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Утром среды пара EUR/USD снижалась до 1,0680, и вероятнее всего коррекция после вчерашнего роста будет основной тенденцией сегодняшнего дня. Кроме того, день будет насыщен новостями. В Европе и США выйдут данные по декабрьской инфляции, а США опубликуют данные по промышленному производству и экономический обзор ФРС, известный как «бежевая книга», а к концу дня ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке вырос с 1,0660 до 1,0685, или на 0,2%. Соответственно, можно ожидать незначительного роста евро относительно доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

Во вторник нефть демонстрировала достаточно высокую по нынешним временам волатильность. Росту цен способствовало снижение американского доллара, а также заявление главы государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Нассера, в котором он отметил возвращение баланса спроса и предложения на рынке нефти. Однако завоеванные высоты нефти удержать не удалось, и двумя мощными рывками к концу дня она снизилась до $ 55,7 за баррель, закрыв день в небольшом минусе. Утром среды цены совсем немного выросли, и Brent торговалась в диапазоне $ 55,9-$ 56,0 за баррель. Наиболее вероятный сценарий на сегодняшний день — снижение к области поддержки $ 55,45-$ 55,5.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос, с 59,29 до 59,40 рос. рублей за доллар, или на 0,2%. Учитывая умеренный утренний рост нефти, торги долларом в Москве могут открыться его незначительным снижением.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — незначительный рост евро, нейтральное поведение доллара и небольшое снижение российского рубля на фоне стабильного поведения валютной корзины, — делает вывод Вадим Иосуб.

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