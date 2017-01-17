﻿ Прогноз на день. Евро или доллар - кто подорожает на торгах 18 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прогноз на день. Евро или доллар - кто подорожает на торгах 18 января

18.01.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На вчерашних торгах доллар дешевел, а евро — дорожал, в понедельник же все было наоборот. А чего ждать сегодня?

—  Вчерашний день на валютных рынках прошел под знаком ослабления доллара ко всем валютам на опасениях новой экономической политики Трампа. В результате пара EUR/USD выросла с 1,0600 до 1,0715 — максимальных значений с первой половины декабря прошлого года. Росту евро не помешал выход откровенно слабых данных по январскому индексу экономических настроений в Евросоюзе и Германии, — напоминает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Утром среды пара EUR/USD снижалась до 1,0680, и вероятнее всего коррекция после вчерашнего роста будет основной тенденцией сегодняшнего дня. Кроме того, день будет насыщен новостями. В Европе и США выйдут данные по декабрьской инфляции, а США опубликуют данные по промышленному производству и экономический обзор ФРС, известный как «бежевая книга», а к концу дня ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке вырос с 1,0660 до 1,0685, или на 0,2%. Соответственно, можно ожидать незначительного роста евро относительно доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

Во вторник нефть демонстрировала достаточно высокую по нынешним временам волатильность. Росту цен способствовало снижение американского доллара, а также заявление главы государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Нассера, в котором он отметил возвращение баланса спроса и предложения на рынке нефти. Однако завоеванные высоты нефти удержать не удалось, и двумя мощными рывками к концу дня она снизилась до $ 55,7 за баррель, закрыв день в небольшом минусе. Утром среды цены совсем немного выросли, и Brent торговалась в диапазоне $ 55,9-$ 56,0 за баррель. Наиболее вероятный сценарий на сегодняшний день — снижение к области поддержки $ 55,45-$ 55,5.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос, с 59,29 до 59,40 рос. рублей за доллар, или на 0,2%. Учитывая умеренный утренний рост нефти, торги долларом в Москве могут открыться его незначительным снижением.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — незначительный рост евро, нейтральное поведение доллара и небольшое снижение российского рубля на фоне стабильного поведения валютной корзины, — делает вывод Вадим Иосуб.

Курсы валют в банках Беларуси (постоянно обновляются)

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш эксперт предполагает, что стоит ожидать незначительного роста евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Защитник минского "Динамо" дисквалифицирован на 4 матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика