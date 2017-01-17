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На Трампа подали в суд за домогательства

18.01.2017 09:49 — Разное | Ежедневник  
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На Трампа подали в суд за домогательства

Саммер Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре прошлого года. Подать в суд женщина решила сейчас.

Американка Саммер Зервос подала в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today.

"Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска", – заявила адвокат Глория Оллред.

Напомним, Саммер Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре прошлого года. Тогда она рассказала, что миллиардер домогался до нее в 2007 году в номере отеля Beverly Hills.

В течение президентской гонки Дональда Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, которые якобы были совершены им в разные годы. 

 
 
Ссылка на источник 22
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Саммер Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре прошлого года. Подать в суд женщина решила сейчас.

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