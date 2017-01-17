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В честь Трампа назвали моль с похожей "прической"

18.01.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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После того как Барак Обама стал президентом США, в его честь было названо несколько видов недавно открытых живых существ. Новый глава Белого дома Дональд Трамп удостоился такой чести еще до своей инаугурации.

В его честь была назван новый крошечный вид моли — Neopalpa donaldtrumpi, «прическа» которой (желтовато-белые чешуйки) напоминает таковую у Дональда Трампа. Открыта моль была канадским биологом Вазриком Назари. Статья ученого с описанием животного опубликована в журнале ZooKeys.


Фото: Vazrick Nazari

Назари наткнулся на неизвестную ранее бабочку, когда изучал коллекции Музея энтомологии Богарта. После тщательного анализа насекомого исследователь пришел к выводу, что он открыл новый вид из семейства молей выемчатокрылых (Gelechiidae).

Биолог считает, что открытие бабочки, обитающей в густонаселенной и хорошо изученной южной части Калифорнии, подчеркивает важность сохранения мест обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения. А предложенное им название позволит привлечь внимание общественности к редким видам насекомых.

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N. donaldtrumpi появилась еще до инаугурации президента.

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