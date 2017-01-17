Государственное Японское агентство геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) займется изучением затонувшего 23 млн лет назад седьмого континента нашей планеты, который находится в районе Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Санкэй».

Сверхглубинное бурение будет проведено ориентировочно в 2019 году с помощью уникального исследовательского судна «Тикю» («Земля»), предназначенного для работ на морском дне.





Новая Зеландия — это оставшиеся над поверхностью океана части затонувшего континента. На эту страну приходится всего 5−7% его площади. Большая часть континента размером около 4,5 млн кв. км, который имеет условное название «Зеландия», лежит на глубине примерно тысячи метров от поверхности океана.

Буровые работы призваны более точно обозначить размеры «Зеландии», прояснить причины ее погружения и его темпы. Работать «Тикю» будет в том числе по просьбе правительства Австралии. Это судно в 2014 году установило мировой рекорд, пробурив в дне Тихого океана скважину глубиной 3058 метров.