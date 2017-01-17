﻿﻿ Японские ученые изучат затонувший седьмой континент - "Зеландию". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Японские ученые изучат затонувший седьмой континент - "Зеландию"

18.01.2017 10:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Государственное Японское агентство геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) займется изучением затонувшего 23 млн лет назад седьмого континента нашей планеты, который находится в районе Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Санкэй».

Сверхглубинное бурение будет проведено ориентировочно в 2019 году с помощью уникального исследовательского судна «Тикю» («Земля»), предназначенного для работ на морском дне.


Новая Зеландия — это оставшиеся над поверхностью океана части затонувшего континента. На эту страну приходится всего 5−7% его площади. Большая часть континента размером около 4,5 млн кв. км, который имеет условное название «Зеландия», лежит на глубине примерно тысячи метров от поверхности океана.

Буровые работы призваны более точно обозначить размеры «Зеландии», прояснить причины ее погружения и его темпы. Работать «Тикю» будет в том числе по просьбе правительства Австралии. Это судно в 2014 году установило мировой рекорд, пробурив в дне Тихого океана скважину глубиной 3058 метров.

Читайте также:

Ныряльщик снял нападение опасной акулы-быка

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минск ответил России о «лагерях для мигрантов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика