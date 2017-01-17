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Лукашенко вернулся из Судана с новыми договоренностями и контрактами

18.01.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Александр Лукашенко побывал в Судане с первым официальным визитом, по итогам которого заявил, что Беларусь рассматривает Судан как одного из важнейших партнеров на африканском континенте.

В ходе переговоров президента Беларуси с лидером Судана Омаром аль-Баширом был подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Представители белорусского и суданского бизнеса подкрепили договоренности на высшем уровне новыми контрактами на сумму, превышающую товарооборот 2015 года — более 40 миллионов долларов. 

Лукашенко вернулся из Судана с новыми договоренностями и контрактами
© Фото: пресс-служба президента РБ
Приоритеты Беларуси в Судане: топливо, техника и сельхозпродукция

"Беларусь заинтересована в создании на территории Судана совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной, грузовой, автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления  может стать проект по сборке наших тракторов, он будет конкурентным по отношению к схеме простого импорта только при поддержке руководства Судана", — сообщил Лукашенко, которого цитирует ОНТ.

Кроме того, по словам президента Беларуси, как крупный производитель продуктов питания наша страна обладает решениями и технологиями, которые могут повысить продовольственную безопасность Судана.

"Сегодня в Судане — 130 миллионов голов крупного и мелкого рогатого скота. Почему бы не помочь Судану построить мясоперерабатывающее, молокоперерабатывающее предприятие, чтобы они могли продавать готовую продукцию, а не живой скот или мясо? Укрепить потенциал вашей страны в растениеводстве, животноводстве, молочном производстве — мы это можем", — добавил Лукашенко.

Также, по словам президента нашей страны, заслуживает внимания белорусский опыт международного сотрудничества в области подготовки кадров, науки и технологий, медицины, фармацевтики. Формы работы здесь могут быть самыми разными, вплоть до реализации совместных проектов на суданской земле.

Лукашенко вернулся из Судана с новыми договоренностями и контрактами
© Фото: ГПО "Белэнерго"
Белэнерго готово работать на реконструкции энергообъектов Судана

Ещё одним перспективным направлением стороны определили геологоразведку. Ежегодно Судан добывает около 5 миллионов тонн нефти, но потенциал на этом не исчерпывается. В Судане готовы сотрудничать с Беларусью и в этом направлении.

Александр Лукашенко отметил, что речь может идти не только о добыче углеводородов, но и о бурении артезианских скважин, а также использовании новейших технологий очистки воды, что крайне актуально для Африки.

Новые договоренности Беларуси и Судана закреплены в большом пакете документов, начиная с договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, и заканчивая контрактами в каждом перспективном направлении.

Об итогах визита президента Беларусь в Судан слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Во время официального визита переговоры в Хартуме были очень насыщенными: Беларусь и Судан договорились по целому ряду направлений — от поставок техники и...

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