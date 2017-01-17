Минские кинотеатры «Беларусь» и оба Silver Screen продлили прокат взрослой версии российского фильма « Викинг ». Картину можно будет посмотреть на вечерних сеансах до 25 января.





Как нам пояснили в «Киновидеопрокате», из двух версий фильма — «12+» и «18+» — особенно хорошо смотрели последнюю, поэтому решено было продлить ее прокат еще на неделю — в частности, вечерним сеансом в «Беларуси», в 18.40, билеты на который раскупались особенно активно. Например, на сегодняшний сеанс продано более 90% зала.

Однако отметим, что при этом по сборам картина существенно упала в показателях относительно других премьер за последнее время и выбыла из топ-5, собрав за прошлую неделю меньше 11 тысяч белорусских рублей.