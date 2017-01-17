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"Вечерние сеансы раскупают активно": в Минске продлили прокат взрослой версии "Викинга"
Минские кинотеатры «Беларусь» и оба Silver Screen продлили прокат взрослой версии российского фильма «
Как нам пояснили в «Киновидеопрокате», из двух версий фильма — «12+» и «18+» — особенно хорошо смотрели последнюю, поэтому решено было продлить ее прокат еще на неделю — в частности, вечерним сеансом в «Беларуси», в 18.40, билеты на который раскупались особенно активно. Например, на сегодняшний сеанс продано более 90% зала.
Однако отметим, что при этом по сборам картина существенно
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Картину можно будет посмотреть на вечерних сеансах до 25 января.
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