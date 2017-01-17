﻿ Мошенник из Молодечненского района перепродавал "купленные в рассрочку" автомобили. 21.by
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Мошенник из Молодечненского района перепродавал "купленные в рассрочку" автомобили

18.01.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Молодечненский РОСК завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении мошеннических действий. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи установили, что 27-летний житель Молодечненского района во время отбывания наказания в виде исправительных работ за совершение преступления против собственности причинил гражданам имущественный вред.

На различных сайтах в интернете мужчина находил объявления о продаже автомобилей и, ссылаясь на различные семейные и финансовые обстоятельства, уговаривал граждан продать имущество в рассрочку. В ходе личных встреч он оставлял потерпевшим минимальный первоначальный взнос, а остальные денежные средства обещал отдать в течение оговоренного срока согласно написанной расписке. Не имея намерений выполнять обязательства, мужчина сводил к минимуму дальнейшее общение, а приобретенные и даже не переоформленные автомобили реализовывал.

Также потерпевшими признаны граждане, у которых фигурант вышеуказанным способом похитил дорогие мобильные телефоны.

По данным следствия, в период с июля 2015 по июль 2016-го обвиняемый не произвел расчет за автомобили, мобильные телефоны и иное имущество, полученное от 21 гражданина, на общую сумму порядка 30 000 рублей.

В рамках уголовного дела проведены обыски, выемки, допросы свидетелей и потерпевших, ряд экспертиз. С учетом стоимости обнаруженных в ходе следствия автомобилей, сумм первоначальных взносов и последующих произведенных обвиняемым выплат причиненный потерпевшим имущественный вред возмещен на общую сумму свыше 21 000 белорусских рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 416 (Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ) и ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере) УК Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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Имущественный вред 27-летний мужчина причинил гражданам во время отбывания наказания в виде исправительных работ за совершение преступления против собственности.

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