В политических отношениях между Москвой и Минском в последнее время отмечается немало недоразумений, которые нельзя назвать противоречиями, однако определенный нервозный фон эти казусы создают. На фоне неурегулированного до сих пор нефтегазового спора информационное пространство периодически сотрясают разного рода "сенсации" и очень трудно бывает отличить обычный журналистский авантюризм от осознанной провокации в духе столь популярных сейчас операций гибридных войн.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД о миграционных центрах: мы делаем с Россией одно дело

Кто ввел в заблуждение российского министра?

Часто жертвами "уток" становятся не только рядовые граждане или разнообразные интерпретаторы политических новостей, но даже наиболее осведомленные чиновники, степень информированности которых кажется запредельно высокой. Показательной в этом смысле является ситуация с нашумевшими " лагерями для беженцев ", которые ЕС якобы вознамерился построить на территории Беларуси. Пресса создала такое количество "белого шума" вокруг этого дела, что в информационных потоках был дезориентирован даже такой опытный дипломат, как министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров.

В результате выяснилось, что "лагеря для сирийских беженцев" оказались " центрами временного размещения мигрантов ", которые систематически пытаются проникнуть в ЕС транзитом через нашу страну и задерживаются органами пограничной службы. Ранее расходы по организации их пребывания и дальнейшей экстрадиции в основном несла Республика Беларусь, теперь частичную долю ответственности на себя принимает также ЕС и Международная организация по миграции (МОМ). Наиболее примечательным выглядит тот факт, что сама Россия около десять лет назад реализовала подобный проект в сотрудничестве с ЕС на своей территории.

Так кто же стал первоисточником явной дезинформации, направившей по ложному пути не только российское общество, но даже главу внешнеполитического ведомства? В своих сообщениях ресурсы ссылались немецкую ежедневную газету Die Tageszeitung , которая 12 января действительно опубликовала всю эту бурду в заметке с классическим для западной прессы заголовком "Пакт с последним диктатором". В общем, не вдаваясь в детали мотивации немецких и российских журналистов, германскую сторону можно поздравить с успешно проведенной "акцией влияния" в информационном пространстве РФ, даже если такую задачу редакция берлинской газеты перед собой и не ставила.

Кто клевещет на Владимира Макея?

Россиян, конечно, нужно понять: международная обстановка очень сложная, страна находится в состоянии холодного противостояния с государствами Запада, прямо вовлечена в военный конфликт в Сирии и косвенно — в украинский кризис. Что и говорить: СМИ отмобилизованы до предела, отрабатывают эти темы на полную катушку, а "эксперты" готовы комментировать все и обо всем, чтобы порвать на британский флаг любого "врага" — либо того, кто им покажется таковым. По непонятным причинам с подачи отдельных деятелей был записан в супостаты и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Думается, дело в том, что после Майдана в Украине многие представители российского политического бомонда готовы дуть на воду, лишь бы не обжечься еще раз. И здесь открывается целое поле для деятельности разнообразных авантюристов от политики, готовых искать "русофобию" даже под одеялом у собственной жены. Поскольку из всех государств СНГ именно Беларусь ближе всего к России, то, естественно, и внимание к нашей стране совершенно особое, на этой теме просто обеспечен быстрый пиар и скандальные эффекты. Так, в информационном пространстве появились многочисленные истории про грядущий " Майдан в Белоруссии ", "расцвет национализма" и "разворот на Запад". А поскольку этим всем переворотом должен кто то руководить, то вдобавок возник еще и "литвинский заговор" во главе с Владимиром Макеем.

Почему же именно Макей? Думается, в первую очередь потому, что кроме него в России из высоких белорусских чиновников широко никто не известен. Министр иностранных дел в Беларуси, как и в РФ, является публичной фигурой и, полагаю, в рейтинге цитируемости находится где-то на втором месте после главы государства. Ну а во вторых, Владимир Макей, выполняющий поручение президента по урегулированию политических отношений со странами Запада, является идеальной кандидатурой на роль "агента влияния" в конспирологических предсказаниях разнообразных политических экстрасенсов.

Что такое "литвинский заговор"?

Комментировать всю эту ерунду даже не хочется, но ради любви к искусству стоит отметить пару фактов. С момента начала распространения слухов про "белорусский Майдан" в Беларуси прошли, пожалуй, две самые спокойные в суверенной истории избирательные кампании, а публичные акции радикальной оппозиции ни разу не собирали больше нескольких сотен человек. При этом, возможно, где-то в белорусских лесах и плетет нити заговора тайная организация литвинов, но по данным переписи 2009-го года количество людей, идентифицирующих себя таким образом, составило всего 66 человек, то есть можно смело предположить, что переворота пока не будет.

А если серьезно, то любому политологу хотя бы чуть-чуть понимающему специфику белорусской системы управления совершенно понятно, что вероятность номенклатурного бунта в нашей стране близка к нулю. А тот же Владимир Макей — один из наиболее опытных белорусских чиновников, лично преданный интересам службы и президенту, на долю которого выпала тяжелая государственная задача — исправлять аномалию, сложившуюся в прошлые годы, когда страна была фактически изолирована Западом, обложена санкциями, удалена из многих международных структур.

Справедливости ради стоит сказать, что и эти нападки на белорусского министра не являются внутрироссийским изобретением. Данную тему уже давно оседлали отечественные радикальные ресурсы с сомнительной репутацией, а с недавних пор в Москве к ним добавился еще ряд "экспертов по Белоруссии", видимо, отправившихся в российскую столицу за длинным рублем и решивших поиграть на политическом поле оппозиции, только теперь "пророссийской". Что ж, разные взгляды имеют право на жизнь, однако представляется, что российским коллегам-журналистам следует внимательнее относиться к информации, отделять овен от козлищ, а "белый шум" от политической аналитики.