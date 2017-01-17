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Найти Мишку Столичного. "Юность" разыграет по 300 билетов на 2 ближайших матча в "Чижовка-Арене"
В преддверии двух домашних матчей хоккейный клуб «
Для всех хоккейных фанатов и болельщиков клуба «Юность» дарит беспрецедентную возможность попасть в число трехсот счастливчиков, которые абсолютно бесплатно могут обзавестись пригласительными билетами на ближайшие домашние игры «Юности» — 19 января против жлобинского «Металлурга» и 21 января против гродненского «Немана».
Для этого болельщикам всего-навсего нужно разыскать клубный талисман — Мишку Столичного — на улицах Минска в «счастливые часы». Причем найти его будет совсем несложно, учитывая, что предварительно клуб сообщает точнейшие координаты.
Итак, в среду, 18 января, медведя можно будет найти в двух точках столицы:
с 15.30 до 16.30 на станции метро «Купаловская». Талисман будет стоять рядом с рекламной плакатницей клуба возле универмага ГУМ;
с 17.00 до 18.00* - на станции метро «Партизанская», возле универмага «Беларусь».
Кодовая фраза для получения билетов — «Я болею за «Юность».
*Если в указанное время вы пришли к месту назначения и не застали там медведя, значит, пригласительные билеты, предоставленные в ограниченном количестве, были разобраны до вашего прихода.
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В преддверии двух домашних матчей хоккейный клуб "Юность-Минск" задумал необычный эксперимент, который при внимании и активности со стороны болельщиков может...
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