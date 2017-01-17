В преддверии двух домашних матчей хоккейный клуб « Юность-Минск » задумал необычный эксперимент, который при внимании и активности со стороны болельщиков может претендовать на постоянство.



Фото: junost.org

Для всех хоккейных фанатов и болельщиков клуба «Юность» дарит беспрецедентную возможность попасть в число трехсот счастливчиков, которые абсолютно бесплатно могут обзавестись пригласительными билетами на ближайшие домашние игры «Юности» — 19 января против жлобинского «Металлурга» и 21 января против гродненского «Немана».

Для этого болельщикам всего-навсего нужно разыскать клубный талисман — Мишку Столичного — на улицах Минска в «счастливые часы». Причем найти его будет совсем несложно, учитывая, что предварительно клуб сообщает точнейшие координаты.

Итак, в среду, 18 января, медведя можно будет найти в двух точках столицы:

с 15.30 до 16.30 на станции метро «Купаловская». Талисман будет стоять рядом с рекламной плакатницей клуба возле универмага ГУМ;

с 17.00 до 18.00* - на станции метро «Партизанская», возле универмага «Беларусь».

Кодовая фраза для получения билетов — «Я болею за «Юность».

*Если в указанное время вы пришли к месту назначения и не застали там медведя, значит, пригласительные билеты, предоставленные в ограниченном количестве, были разобраны до вашего прихода.