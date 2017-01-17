В жанре ужасов современные российские кинематографисты, давайте признаем, не блистали. Конечно, были попытки, и не единичные. Но выходило, в основном, ужасающе, притом ужас приходил совсем не тот, что был заявлен. Какой-то близкий родственник позора. И глаза закрыть ладонью часто хотелось. Но не от адреналина, а лишь бы не видеть мракобесную олигофрению под видом кино.

Российские монстры не способны были напугать даже самого робкого подростка. Бояться российских ужасов можно было — ну, разве только из вежливости. Из достойных работ можно вспомнить только "Ведьму" Дмитрия Федорова, но и та в широкий прокат не вышла.

Однако в бывшем СССР делать ужастики хоть редко, но умели. Достаточно вспомнить "Вия" — не последнюю киноверсию, которую, в общем-то, все с облегчением и быстро забыли, а фильм 1967 года с молодым Леонидом Куравлевым. Шикарный ведь был фильм. Или "Дикую охоту короля Стаха" Валерия Рубинчика, созданную, кстати, на "Беларусьфильме".

И вот именно эту, куравлевско-рубинчиковскую традицию было совершенно не грех вспомнить. Когда-нибудь этот total recall должен был произойти. Ну, и, собственно, кажется, дождались.

Трейлеры и ритуалы

"Невеста" напрямую наследует "Дикой охоте короля Стаха". Есть старинное поместье, есть странные люди, озадаченные исполнением чудовищного ритуала. И главное, создатели "Невесты" смогли уловить ту самую атмосферу совсем не доброй старины - и передать ее.

Собственно, "Невеста" цепляет зрителя еще на стадии трейлера. Для тех, кто не видел, расскажу. В сопровождении уханья, грохота и других пугающих звуков нам рассказывают о зловещем старинном обычае — фотографировать мертвых людей. И при этом рисовать покойникам зрачки на веках. И вот нам показывают жуткие фотки покойников с глазами на веках. А потом — бу-бух! — что-то ползет из темноты. А потом — хрясь! — рука из гроба выскакивает. Страшно!

Трейлер, конечно, получился интригующим. Но, собственно, это еще не значит ничего. Сколько раз заманчивые трейлеры приводили нас в трясину глупости и занудства! Особенно в российском кинематографе.

Мрак и позитив

Сам фильм начинается с кромешной жути. В глухом поместье происходит гадкий обряд — живую девушку заталкивают в гроб и хоронят. Вопли, крики, выразительные физиономии приверженцев культа. Страшно настолько, что душа радуется: "Неужели? Неужели? По-настоящему! Счастье-то какое!"

Но было в то же время и опасение. Уже сколько раз так бывало — фильм вроде хороший. Но затем как свернет в ухабистые пампасы ахинеи! Не осталось доверия российским ужасоделам.

И действительно. Обряд над девушкой провели. И повествование после титров плавно перекочевало из позднего XIX в ранний XXI век. А там — семья студентов. Позитив и ми-ми-ми, как в каком-нибудь "Питер-FM". Звучит бодрая попса. Молодожены едут знакомиться к родителям мужа. Их счастье — настолько позитивное (в самом ужасающем смысле), что хотелось зажмуриться. Казалось, вот-вот из кустов выйдет кто-то типа Тимати и прорэпует что-нибудь, отчего жить расхочется.

Но нет! Нет! Позитивобесие не продлилось и пяти минут. Создатели снова стали пугать.

Выжать призраков досуха

И пугать — изобретательно! Страхи — не в лоб, а на шепотках, полутонах, скрипах и шорохах. Молодожены оказываются в очень зловещем и странном семействе. Мрачная сестра мужа — мать-одиночка. Безъязыкий неуклюжий отец. Одержимая бесами старуха под замком на втором этаже. И тайна! И зловещее ожидание — знаменитый хичкоковский саспенс. О, как же он хорош, когда им умеют пользоваться!

Не стану даже близко пересказывать сюжет. Но в фильме есть, в общем-то, все, что может напугать. Мертвецы из могил встают? Да, и еще как. А за углом — подстерегают жуткие тени. А изо рта у злодеев хлещет кровь. А в запертой комнате таится такой кошмар, что и пересказывать лучше не на ночь глядя.

Что радует — фильм не кровав. Атмосферой безысходности он похож на давний, спродюсированный Люком Бессоном ужастик "Граница". Но ужасы "Невесты" — гораздо благородней. Перед нами — история о привидениях. Крови почти нет. Но пугают призраки по максимуму.

Один из самых красивых кадров — женщины выжимают белье. Также и создатели фильма выжимают своих призраков фактически досуха.

Теперь умеем!

В общем, фильм интересный, страшный. Эпилог, правда, мне показался глупым. Но это настолько простительно на фоне общей съедобности с последующей удобоваримостью, что нет никакого желания роптать.

Режиссер и автор сценария фильма Святослав Подгаевский — не новичок в ужасах. В 2015 он уже представлял общественности свое прочтение "Пиковой дамы", получившее противоречивые отклики. "Невеста" — безусловный показатель творческого роста.

Респект и продюсеру Зауру Болотаеву, сумевшему донести до экрана красивую и членораздельную историю, над которой не хочется смеяться, которая действительно пускает по коже зрителя россыпь мурашек.

Фильм сделан на малом бюджете. Это чувствуется. И это очень здорово, на самом деле. Ощущается, что режиссер ломал голову над драматургией и над работой с актерами, а не сталкивал между собой бессмысленные железяки, не заставлял пушки стрелять из-за угла.

И — да! — в фильме нет звезд. И какое же это счастье! А молодые актеры — красивы, органичны, не бесят, не заставляют вспоминать гнусные рекламные ролики. Очень хороша двадцатилетняя исполнительница главной роли Виктория Агалакова — юна, свежа и талантлива.

В общем, перед нами — фильм ужасов, который не надо бояться смотреть. Тем более что, отдрожав и отойкав, понимаешь: "Научились! Умеем теперь снимать ужастики!" А это — очень приятное ощущение, чего там.