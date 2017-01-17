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ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6%
18.01.2017 11:15 — Разное | Ежедневник
фото: DT.UA
Реальность совпала с последними прогнозами Минэкономики и ЕАБР. МВФ предполагал, что ВВП республики снизится в 2016 году на 3%.
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2016 году снизился на 2,6% по сравнению с 2015 годом и составил 94,3 млрд рублей, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Объем промышленного производства за год сократился на 0,4% до 79,4 млрд рублей. Объем сельхозпроизводства вырос на 3,4% до 15,3 млрд.
Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили Br18,1 млрд - на 17,9% меньше по сравнению с 2015 годом.
Розничный товарооборот снизился на 4,1% до Br36,2 млрд, оптовый - на 10,4% до Br64,8 млрд.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2016 году ВВП республики должен был вырасти на 0,3%.
В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,9% после роста на 1,6% в 2014 году.
Эксперты ЕАБР прогнозировали падение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 2,6%. МВФ предполагал, что ВВП республики снизится в 2016 году на 3%.
В конце ноября министр экономики Беларуси Владимир Зиновский сообщил, что по итогам года ВВП республики, как ожидается, сократится на 2,5-2,6%.
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Реальность совпала с последними прогнозами Минэкономики и ЕАБР. МВФ предполагал, что ВВП республики снизится в 2016 году на 3%.
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