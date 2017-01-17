Авиадиспетчеру Филу Дрейку удалось заснять тренировочный воздушный бой между истребителями F-16 и Су-27П в пустыне Невада над самой засекреченной американской базой Areа51 (Зона 51), сообщает The Daily Mail.



Фото: Phil Drake

По словам очевидца, самолеты подошли к точке столкновения на высоте около 9 тыс. м, а сам воздушный бой был сымитирован на высоте около 6 тыс. м. После чего машины отправились в сторону базы Грум-Лейк. Чем закончилось столкновение, Дрейку не известно.

The Daily Mail пишет, что на Су-27П был нанесен старый камуфляж, использовавшийся еще в 90-х годах. По данным издания, над «Зоной 51» был заснят один из приобретенных американцами в Беларуси истребителей Су-27П (модификация, предназначенная для войск ПВО). Газета утверждает, что до сих пор не удалось снять на фото или видео ни один из этих истребителей.



Фото: Phil Drake



Фото: dailymail.co.uk

Впрочем, истребители Су-27 американцы могли приобрести и в Украине, о подобной сделке СМИ писали еще в 2009 году.

В Америке существует специальная эскадрилья «Агрессор», на вооружении стоят как американские истребители, перекрашенные в цвета вероятного противника, так и зарубежные машины.

Во время учений летчики этой эскадрильи ведут воздушные бои согласно доктринам и наставлениям соответствующих стран. Все пилоты эскадрильи — опытные летчики, имеющие не менее 600 часов налета и квалификацию инструктора.