В среду 18 января Комаровский рынок предлагает покупателям скидку 20% на целый ряд товаров.

Как сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, на 20% дешевле на Комаровке можно будет купить фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мясо и куриные продукты, рыбу, кондитерские изделия, колбасы, а также бакалейные и косметические товары.

Кроме этого, скидка в 20% будет предложена посетителям столовой (на обеденное меню), и выпечку собственного производства.

При этом стоит обратить внимание, что скидка будет предложена только на отдельных точках, а не на всем рынке, а при сильных морозах торговля плодоовощной продукцией осуществляется только на торговых местах в административно-хозяйственном корпусе и в торговых рядах крытой части рынка.