



Европейские лидеры выражают протест в связи с новыми заявлениями Дональда Трампа против Евросоюза и НАТО. Они опасаются вероятного будущего "сговора" Москвы и Вашингтона.

Интервью избранного президента США Дональда Трампа, которое он дал в минувшее воскресенье британской газете The Times и германской Bild, накануне его инаугурации 20 января вызвало в Европе политическую бурю, пишет "Коммерсантъ".

Европейские лидеры выражают протест в связи с новыми заявлениями Дональда Трампа, в интервью The Times и Bild назвавшего НАТО устаревшей организацией, поддержавшего выход Великобритании из ЕС и обвинившего германского канцлера Ангелу Меркель в проведении "катастрофичной" политики.

Президент Франции Франсуа Олланд контратаковал будущего главу Белого дома в интервью CNN. "Избранному президенту США не подобает вмешиваться в политику других стран в столь откровенной манере. Европа не нуждается во внешних советах по поводу того, что ей делать",— заявил французский лидер ведущему американскому СМИ, имеющему собственный конфликт с Дональдом Трампом. По мнению господина Олланда, после вступления в должность в эту пятницу избранный президент США "должен объясниться по этому вопросу", так как он "несет ответственность за отношения" с ЕС.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро выразил мнение, что "ответом Трампу и лучшим способом для Европы защитить себя станет сохранение единства, поскольку в нем состоит сила европейцев". По его словам, Европа "не должна возвращаться к национализму, когда каждый сам за себя".

Ответ Меркель

Помимо французской реакции принципиально важным становится ответ германского канцлера и неформального лидера ЕС Ангелы Меркель на упреки Дональда Трампа. В условиях нарастающего конфликта между трансатлантическими союзниками ее позиция приобретает особое значение, учитывая, что главные выпады избранного президента США направлены против нее лично.

Реакция госпожи Меркель оказалась лаконичной, но жесткой. "Мы, европейцы, сами определяем свою судьбу, которая находится в наших руках",— парировала она.

Напомним, что в своем интервью The Times и Bild Дональд Трамп заявил о "катастрофических ошибках" Ангелы Меркель в ее иммиграционной политике. Кроме того, он выразил мнение, что сегодняшний ЕС — "это, по сути, инструмент Германии".

Досталось от нового главы Белого дома и ведущим германским автопроизводителям. Он потребовал от BMW свернуть уже начатое строительство завода в Мексике, предложив вместо этого расширить производство в Соединенных Штатах (продукция, выпущенная в Мексике и ввезенная в США, будет облагаться 35-процентной пошлиной).

Скрытая угроза прозвучала и в адрес Mercedes-Benz. Выразив недоумение тем, что в Нью-Йорке машин этой марки намного больше, чем американских Chevrolet в Германии, Дональд Трамп заявил, что "сотрудничество должно быть двусторонним". После этого котировки акций BMW и Daimler пошли вниз.

По мнению базирующегося в Берлине главы Форума Ричарда Холбрука при Американской академии Яна Техау, европейским правительствам следует всерьез опасаться, так как Дональд Трамп считает ЕС "враждебной организацией, противоречащей торговым интересам США". "Если Трамп намерен делать то, что говорит, он попытается подорвать ЕС еще больше. Европа должна привыкать к этой новой стратегической реальности",— считает господин Техау.

Ответ на критику Евросоюза

Однако самыми скандальными и обидными для европейских союзников США стали высказывания нового президента США о НАТО и "Брексите". "Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Организация устарела, поскольку была создана много лет назад",— напомнил Дональд Трамп. Он повторил свой известный аргумент против функционирования альянса в его нынешнем виде, состоящий в том, что США не обязаны платить за безопасность своих союзников. Что касается выхода Великобритании из ЕС, то избранный президент США не стал скрывать удовлетворения по этому поводу, дав понять: пребывание в Евросоюзе для его членов теряет смысл.

По вопросу о Североатлантическом альянсе Дональду Трампу ответил глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер. "Я поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Оценка НАТО как устаревшей организации воспринята с обеспокоенностью",— сообщил он.