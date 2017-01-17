Известный белорусский специалист и баскетбольный комментатор Белтелерадиокомпании Алексей Пынтиков станет ассистентом главного тренера женской сборной Беларуси Натальи Трофимовой, сообщает « Прессбол ».

На клубном уровне Алексей Пынтиков ныне работает в команде «Цмокі-Мінск-2».

Алексей уже привлекался на декабрьский краткосрочный сбор национальной команды.

На телевидении 41-летний Алексей Пынтиков комментирует баскетбол с 2006 года, в штат был принят с января 2015-го.

В бытность игроком Алексей Пынтиков становился чемпионом Европы-1994 среди молодежи в составе сборной Беларуси, 12-кратный чемпион страны, 4-кратный обладатель Кубка Беларуси, рекордсмен по числу матчей за сборную Беларуси.

Бывший многолетний капитан национальной команды Наталья Трофимова возглавила сборную Беларуси в ноябре 2016 года, сменив у руля Анатолия Буяльского, под началом которого белоруски выиграли бронзу ЧЕ-2007, дважды занимали на Евро 4-е место, добирались до полуфинала ЧМ-2010 и дважды пробивались на Олимпиады (2008, 2016).

Летом сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 16 по 27 июня 2017 года в Чехии. Белорусские баскетболистки начнут чемпионат Европы 16 июня матчем против команды Италии. 17 июня оппонентом подопечных Натальи Трофимовой будет Словакия, а 19 июня они завершат первый этап поединком против Турции.

Победители групп выйдут в четвертьфинал напрямую, еще четыре путевки туда разыграют команды, занявшие в своих группах вторые и третьи места.

На чемпионате Европы будут разыграны пять путевок на чемпионат мира-2018. При этом Испания, как хозяйка ЧМ-2018, автоматически получает пропуск на первенство планеты.